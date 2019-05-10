Akıncı: “Eylemsel bir reaksiyon dışında seçenek bırakmıyorlar”

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, TRT Haber’e Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramaları konusundaki son durum ve Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Rumların, en başından beri doğal gaz konusunu konuşmaktan kaçtığını ve bu durumun eylemsel bir reaksiyon dışında seçenek bırakmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in son açıklamalarında doğalgaz faaliyetleriyle ilgili olarak “Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin uluslararası alanda cezalandırılması” çağrısı yaptığını da anımsatarak, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’yi cezalandırmakla bir yere varılamayacağını kaydetti ve yapılması gerekenin; tüm taraflar için yararlı olacak bir uzlaşmayı başarmak olduğunu vurguladı.

Akıncı, “Kıbrıslı Rumlar AB üyeliğinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarına da Kıbrıslı Türkleri yok sayarak tek başlarına sahip çıkmak istiyorlar. Onlar bunu yaparken bizimle Türkiye’nin oturup izlemesini istiyorlar. Böyle bir Kıbrıs Türkü de böyle bir Türkiye hükümeti de yoktur” dedi.

“EYLEMSEL BİR REAKSİYON DIŞINDA SEÇENEK BIRAKMIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“AB üyeliğinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarına da Kıbrıslı Türkleri yok sayarak tek başlarına sahip çıkmak istiyorlar. Onlar bunu yaparken bizimle Türkiye’nin oturup izlemesini istiyorlar. Böyle bir Kıbrıs Türkü de böyle bir Türkiye hükümeti de yoktur. Arzumuz, isteğimiz ve önerimiz; Doğu Akdeniz’i işbirliği ve uzlaşma havzasına dönüştürmektir. Rumların tavrı nedeniyle bu alan gerginlik alanı oluyor. Hala bu yanlıştan dönme fırsatı vardır. Oturulup bu konular konuşulur. Ancak ‘bu konu tek başımıza bizim egemenlik alanımızdır’ denirse, sahada da gereken adımları atmak zorundayız.”

“VAR OLANI İNKAR EDEREK BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI BİLE BAŞLATILAMAZ”

Müzakere sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının geçmiş uzlaşıları ret ve inkâr ettiğini kaydetti. Var olanı inkar ederek bir başlangıç noktası bile oluşturulamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Geçmişte kabul ettiği halde siyasi eşitlik ve etkin katılımımızı şimdi ret ve inkar ediyorlar. Bırakın bugünü, çözümden sonra bile enerji politikalarında söz sahibi olmamızı da kabul etmiyorlar” diye konuştu.

“DOĞAL ZENGİNLİKLER, ADADAKİ İKİ TOPLUMUN DA MALI”

11 Mayıs 2015’te Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e daha ilk görüşmesinde doğal gaz konusunu gündeme getirdiğini ve doğal zenginliklerin adadaki iki toplumun malı olduğunu anımsattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“2015 Mayıs ayında doğal gaz konusunu gündeme getirip kendisine (Anastasiadis’e) açık açık şunu söyledim: ‘Müzakerelere başlıyoruz. Bu sürecin bir hedefi var o da Kıbrıs’a karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm getirmek. Doğal zenginlikler iki toplumun malı. Bu konuyu bir süre erteleyeceksiniz ve çözüme odaklanacağız ya da bu konu her iki tarafı da ilgilendirdiği için ortaklaşacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Bu yolu ilerleyeceksek ortak bir komite kurulmalı.”

Doğalgaz konusunu gündeme getirdiğinde Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in doğalgaz konusunun görünür bir gelecekte ilerletilmeyeceği ve müzakerelere yoğunlaşacağı cevabı verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “2 yıla yakın bu böyle oldu. Ancak bu konuda söylenenler bir süre sonra unutuldu yeni lisans ihalelerine çıkıldı ve yeni kazı süreçleri başladı” dedi

Doğalgaz konusunu her gündeme getirdiklerinde Anastasiadis’in bu konunun Rum tarafının tek başında yönettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik alanı olduğunu belirterek, bu konuda ilerleyeceklerini söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“‘Çözüm olursa payınızı ayıracağız’ dendi. Coğrafyayı değişemeyiz. Türkiye bu coğrafyanın çok önemli bir bölge gücü ve Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi bu enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil. Bu yolda devam edilecekse bizim de aynı şeyi yapmamız dışında alternatif bırakmadılar. ‘Siz sismik araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız. Türkiye, gerek kendi kıta sahasında gerekse bizim yetkilendirdiğimiz alanlarda bu araştırmayı yapacak’ dedik. Gelinen nokta budur. Sondaj yapıyorlar biz de yapacağız. Bunun başka yolu yok.”

“ARKA SIVAZLAMA DEVAM EDİYOR… ÇÖZÜM İÇİN TEŞVİK UNSURU DA BIRAKMIYORLAR”

2004 yılında Rum tarafının Kıbrıs’ın tek temsilcisi olarak AB’ye üye yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, uluslararası aktörlerin yanlış tutumunun bugün doğalgaz konusunda da sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Şimdi de aynı yanlışı yapıyorlar. Bunun uyarısını defalarca yaptım. Rum tarafına çözüm için teşvik unsuru da bırakmıyorlar. İkinci teşvik unsuru olabilecek doğalgaz konusunda da yanlış yapıyorlar ve Rumlara ‘Kıbrıs’ta çözüm beklemeyin, AB üyeliği de doğal gaz da hakkınız’ deniyor. Bu arka sıvazlama devam ediyor. Böylece Kıbrıslı Rumlarda çözüm için teşvik unsuru kalmıyor.”

BM Genel Sekreteri Guterres’in, raporunda da yer verdiği ve doğalgazın her iki tarafın hakkı olduğunu belirttiği açıklamasının dengeli bir açıklama olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Umarım Rum tarafı bu uyarıdan sonra bir daha düşünüp akıl yoluna gelir” dedi.