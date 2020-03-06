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Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, tek taraflı kararla kapatılan 4 geçiş kapısının yeniden açılmasına yönelik girişimleri devam ediyor.
Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile bugün yaptığı görüşmede, 4 geçiş kapısının bilimsel zeminden yoksun bir şekilde tek taraflı kararla kapatılması yanlışının düzeltilmesi çabalarına katkı istedi.

Fransa Büyükelçisi Dumont’a tek yanlı kararın yarattığı olumsuzlukları anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin kurucu ve önemli ülkelerinden biri olan, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi Fransa’nın, BM ve AB felsefesine de aykırı bu yanlış kararın bir an önce düzeltilmesi için katkı yapmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin corona virüsü gündemli 3 toplantısında da, geçiş kapılarında değil, Kıbrıs’ın deniz ve hava limanlarında tedbir alınmasının gerekli olduğu sonucuna varıldığını da anımsattı.

Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e de bu yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı birer mektup göndermişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın devam eden 4 geçiş kapısının açılmasına yönelik girişimlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun da konuyla ilgili çeşitli düzeylerdeki temasları da sürüyor.

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