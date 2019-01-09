Akıncı, Fransa Şövalye Devlet Nişanı Sahibi Dr. Ersoy’la görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Akademi’nin kurucusu, eğitimci Dr. Feride Ersoy’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Feride Ersoy’u kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, geçen yıl Fransa Şövalye Devlet Nişanı alan Dr. Feride Ersoy, kabulde, aldığı ödül ve çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. Dr. Ersoy, yakın zamanda KKTC’de açmayı planladığı “Fransız Okulu” projesiyle ilgili çalışmalarını aktardı.

Geçmiş yıllarda, KKTC’nin Fransa Fahri Kültür Ataşeliği görevini de yapan Dr. Ersoy, dil ve kültür alanında çalışmalar yapıyor.