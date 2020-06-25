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Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti

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Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti
Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyarete ederek, Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve uzmanlardan bilgi aldı.

Covid-19 pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı’nın da katkılarıyla 10 gün içinde kurularak PCR testlerini yapmaya başlayan Gazimağusa Devlet Hastanesi- DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın Sorumlusu Dr. Özge Eker PCR testleri ve laboratuvar imkanları hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, PCR testlerinin yapılacağı laboratuvarın kurularak faaliyete geçmesi için Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Cemal Gürkan’ı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın döneminde dayanışma ile kısa sürede kurulan laboratuvarın ve sağlık uzmanlarının özverili çalışmalarının toplum sağlığının korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Laboratuvarın uzman kadrosunda yer alan Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Dr. Cemal Gürkan, Dr. Mümtaz Güran ve Uzman Meral Kanat Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, laboratuvarın kurularak hizmet vermeye başlamasına yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Covid-19 pandemi sürecinde kurulan yoğun bakım servisinin kapasite ve imkanlarını anlattı.

Başhekim Kalfaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, PCR testlerinin yapıldığı laboratuvarın kurularak faaliyete geçmesi için Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Cemal Gürkan’ı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevlendirmesinin, zor dönemlerde toplumsal dayanışma ve kurumlar arası işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

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