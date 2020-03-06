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Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak

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Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak
Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB içinde iki ayrı egemen, bağımsız, uluslararası tanınmışlığı olan bir seçeneğin bu konjonktürde mümkün olmadığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk tarafınca masaya getirilmesi halinde Kıbrıs Türk halkının masanın altında kalacağı uyarısında bulundu.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt’ta düzenenlenen güven ve kararlılık gecesi dayanışma yemeğine katıldı.
“Bizi tanıyan Türkiye Cumhuriyeti takımlarının bile bizimle dostluk maçı yapmayı göze alamadığı bir ortamda, diğer ülkeler bizi nasıl tanıyacak?” diye soran Akıncı, “27 ülke bizi tanıyacak ve AB içinde 2 ayrı devlet olacak diye bunu hükümet programına da yazdılar. Bunu yazanlar da ‘seçin Cumhurbaşkanı olayım’ diyorlar. Kıbrıs Türk tarafı olarak masada ‘Ben artık federasyondan vazgeçtim, 2 ayrı devleti görüşelim’ dendiği anda masa tekrar devrilecek, ama altında bu kez Kıbrıs Türk halkı kalacak” dedi.

Kendi görev ve sorumluluğunun Kıbrıs Türk halkını masanın altında bırakmadan, çağdaş, demokratik bir avrupa devleti ve onun onurlu bir ortağı olma yönünde mücadele etmek olduğunu vurgulayan Akıncı, Nisan seçimlerinin hem Kıbrıs Türk toplumunun hem de adanın geleceği ile ilgili olduğunu belirtti.

Seçimlerin ardından çözüm fırsatının kapımızı yeniden çalacağını, ancak kimsenin de bunu bize altın tepside sunmayacağını belirten Akıncı, eşitlik, özgürlük ve güvenliğin ancak kararlı mücadele ile kazanılabileceğini, Berlin görüşmesinin de bunun önemli kanıtlarından biri olduğunun altını çizdi.

Akıncı, “Savaşa karşı barış, bağnazlığa karşı özgürlük. Bıkmadan usanmadan bu yola beraber devam edeceğiz, sonuca da beraber ulaşacağız” dedi.

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