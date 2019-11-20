Akıncı: Girişimcilik çok önemli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, derneğin kurucu eş başkanları Cemre Akar ve Ziya Öztürkler’in birlikte önemli bir girişime adım attıklarını belirti.

Derneğin kurucu eş başkanlarının kadın ve erkek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, girişimcilik ve inovasyon alanlarında kadınların de erkekler kadar başarılı olabileceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nda verilen bilgiye göre derneğin tanıtım etkinliğine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun girişime ne kadar değer verildiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Bundan sonraki süreçlerde bu birliktelik ve dayanışma devam ederse, çok daha iyi noktalara ulaşılabileceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Bilimin rehber edinmesi gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bilimin ışığında, özgür düşünce içinde, yaratıcılığın gelişme koşulları elbette her alanda oluşacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkenin çeşitli alanlarda ambargolar altında olmasına rağmen girişimcilik, yaratıcılık, bilim, bilişim, teknoloji ve kültür sanatın ambargo ve engelleri aşmaya muktedir olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sizlerden üreyecek yeni görüşler öyle inanıyorum ki yayılıp birçok engeli aşabilir” diye konuştu.

Geçmiş sanayi devrimleri dönemlerinde toplumların gelişiminin göreceli olarak çok farklı ve olduğunu ve toplumlar arası gelişmişlik mesafesinin kapanması için çok uzun yıllara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişen teknolojiyle, uzun yıllar kaybetmeden gelişmiş toplumları yetişme imkanının sunulduğunu belirtti. “Bu imkanlardan el birliğiyle yararlanalım ve bizden sonraki kuşaklara çok daha yaşanası bir gelecek yaratalım” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ortaya konan girişme emek koyanları kutlayarak başarılar diledi.