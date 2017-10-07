Akıncı : “Girne’ye uyarım olsun, kente çok büyük tahribat yaptık”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne-Çatalköy İmar Planı ile ilgili olarak, imar plan yapmanın çok önemli olduğunu ancak, plan yapmaktan daha önemli olanın, planların uygulanması ve denetlenmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, denetimin en büyük güvencesinin de bilinçli yurttaşlarla halkın olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi’nin bu yıl 16’ıncısını düzenlediği Zeytin Festivali’ne katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, zeytinin hem üretim hem de barış olduğunu aynı zamanda zeytin ağacının o derinlere inen kökleriyle, Kıbrıs Türk halkının bu topraklara sökülmeden ilelebet yaşayacağının bir simgesi olduğunu ifade etti.

Festivaldeki konuşmasında, “Girne’ye bir uyarım olsun” diyen Cumhurbaşkanı, “Girne çok güzel bir kentimiz ancak, kente çok büyük tahribatlar yaptık. Yüksek binalarla, betonlaşmayla pek çok yerde zeytin ağaçlarını içeren bahçelerimiz yok edildi. Bu acı gerçeğimizdir” şeklinde konuştu.

Girne Belediyesi’nin bu yıl 16’ıncısını düzenlediği Zeytin Festivali’ne katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Girne-Çatalköy İmar Planı’nı yapanları kutluyorum, ama uyarıyorum, plan yapmak yetmez, uygulamak, denetlemek ve bıkmadan usanmadan takip etmek de gerekir. Bu denetimlerin en büyük güvencesi de halktır, bilinçli yurttaşlardır. Denetleyecek olanlar, bu bilince ulaşmış, köyünü ailesin sokağını seven bilinçli yurttaşlardır. Mutlulukla görüyorum ki bölgede bu bilinç yeşerdi” dedi.

1984 yılında KKTC’de ilk imar planını yaşama geçmesini sağlayan kişi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1984 yılında Lefkoşa’nın, 2 kesimini içerecek şekide BM ve HABİTAT’ın katkılarıyla hazırlanan Lefkoşa İmar planının uygulanmaya başlamasının 17 yıl aldığını kaydetti.

2001 yılında şehir planlamadan da sorumlu başbakan yardımcılığı görevini sürdürürken, söz konusu imar palanını yürürlüğe koyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, plan yapmaktan daha da önemli olanın, o planın denetlenerek uygulanması olduğuna dikkat çekti.

Muhtarlık, belediye ve sivil toplumun el ele vererek kenti çok daha güzel günlere taşıyacağına inanç belirten Akıncı, cumhurbaşkanlığı olarak bu tür çalışmalara ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

Festivalin açılış töreninin ardından, İtalya Silence Tiyatrosu’nun gösterisi, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Grup Otantik Kıbrıs müzikleri konseri, Almanya Bingen Rhein’den Winzertanzgruppe dans gösterisi ve SOS’in konseri yer aldı.

Birçok sanatsal kültürel aktivite ile çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik etkinlikler, zeytin lezzetleri yarışması, konser, dans gösterileri, spor müsabakaları, şiir dinletileri, atölye çalışmaları, zeytin konulu seminerlerin yer alacağı festival, 6. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül töreni ne de ev sahipliği yapacak.