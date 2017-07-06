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Akıncı: “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun”

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Akıncı: “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,bütün iyi niyetle devam edeceklerini belirterek, “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabahki toplantıların tamamlanmasının ardından konferans merkezinde ayrılırken basına yaptığı kısa açıklamada, gazetecilerin "Bugün umutlu musunuz?" sorusuna, “Çalışmaya başladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün iyi niyetimizle devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Akıncı, gazetecilerin toplantının nasıl gittiğini sorması üzerine, “Gün uzun.Gün de gece de uzun” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Akını, konferansın yapıldığı merkezden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in delegasyon başkanlarına verdiği çalışma yemeğine geçti.

Kıbrıs Konferansı toplantıları, dün gece Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) başladı. Guterres, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki 1 saatlik toplantının ardından önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da (KKTCSİ 19.30), garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak. 

Antonio Guturres saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

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