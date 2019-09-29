  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Akıncı-Guterres görüşmesi Kıbrıs saatiyle 19.20’de

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
Akıncı-Guterres görüşmesi Kıbrıs saatiyle 19.20’de

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

BM Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York’a gelen Akıncı, yarın saat 12.20’de (Kıbrıs saatiyle 19.20) Guterres ile BM Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye ilişkin açıklamalarında, Guterres’in daveti üzerine gerçekleşecek görüşmeye her zamanki gibi yapıcı bir tutumla gideceklerini; hidrokarbon konusundaki gerginliği ortadan kaldırmada çıkış yolu olabilecek 13 Temmuz tarihli önerisini anımsatacağını belirtmişti.

AKINCI NEW YORK’TA SOSYALİST ENTERNASYONAL’DA KONUŞUTU

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak, konuşma yaptı.

Akıncı, Sosyalist Enternasyonal üye devlet ve hükümet başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Kıbrıs konusunda bilgi verip, son gelişmeleri aktardı.

DİĞER TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Akıncı New York’taki temasları çerçevesinde, AGİT dönem başkanlığını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile de görüşmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da, BM Genel Kurulu 74. Dönem çalışmaları için geldiği New York’ta Cumhurbaşkanımızı kaldığı otelde ziyarete ederek BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirmişti.

BM DERİNLEMESİNE İSTİŞARELERDE BULUNUYOR

BM Genel Sekreteri Guterres, Temmuz 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, taraflarla derinlemesine istişarelerde bulunmak üzere Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’u görevlendirmişti.

1 yılı aşkın bir süredir kapsamlı müzakerelerin başlangıcını oluşturacak görev tanımlarında uzlaşmak amacıyla istişarelerde bulunan Lute, Ağustos sonu geldiği adada yürüttüğü mekik diplomasisi sonunda esas amacı olan referans kavramları konusundaki çalışmasını tamamlayamamıştı. Ancak liderler, resmi müzakereler için yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek referans kavramlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı.

Hazırlanması beklenen görev tanımlarının geçmiş mutabakatları, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesini ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da taraflara 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveyi içermesi öngörülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  • Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  • Akdeniz'de deprem!29 Eylül 2019 Pazar 16:24
  • Arıklı:Üniversiteler 10 yıl sonra ortadan kalkacak meslekler için öğrenci yetiştirmeye devam ediyor29 Eylül 2019 Pazar 16:21
  • Muhaceret İşlemlerini Yaptırmadan Kktc’ye Giriş Yapmak Ve Girmelerine Yardımcı Olmak29 Eylül 2019 Pazar 16:18
  • KKTC’de turist olarak bulunan Dmitriy Tushinskiy yaşamını yitirdi.29 Eylül 2019 Pazar 16:17
  • Kumarhanreye girmesi yasak olan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı29 Eylül 2019 Pazar 16:16
  • Tatar, Akıncı’dan, "Genel Sekreter’den Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlıkları Gidermek Üzere Harekete Geçmesini İstemesini" Talep Etti29 Eylül 2019 Pazar 16:16
  • Oktay Feridun hayatını kaybetti29 Eylül 2019 Pazar 11:32
  • 41 Yat Hatay'dan Karpaz'a yola çıktı29 Eylül 2019 Pazar 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti