Akıncı-Guterres görüşmesinden işaret bekleniyor

Rum tarafı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün yapacağı görüşmeden, Kıbrıs müzakerelerinin bundan sonraki sürecine dair bir işaret vermesini bekliyor.

Fileleftheros haberi, “Akıncı Dayanak Arıyor… GYÖ Başarısız Oldu ve Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinden Minder Arıyor… İşgal Lideri Bugün BM Genel Sekreteri İle Görüşüyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı manşete çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri ile bugün Brüksel’de yapacağı görüşmeden “Türk tarafının “bundan sonraki niyetleriyle ilgili bir işaret çıkmasının” beklendiğini yazan gazete, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de bu dönemde, “müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için” iki tarafta temaslar yapacağını yazdı, yabancı diplomatların da çeşitli yönlerde hareketlerde bulunduklarını ekledi.

Gazete Akıncı’nın, iki tarafın müzakere masasına Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) vasıtasıyla geri dönebilmesi argümanının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bu yönde yardımcı olmayı reddetmesi nedeniyle başarısız olduğunu” kaydetti. Akıncı, pazar geceki yemekte GYÖ’ler konusunu açar açmaz Anastasiadis’in “Mont Pelerin ve Cenevre’deki görüşmelerden sonra herkes müzakerelerin devam etmesini bekliyor. Bir yandan takvim koyarak hazirana kadar anlaşma isterken bir yandan GYÖ’lere geri dönmek isteyemezsiniz” dediğini yazdı.

“MESAJLARI GÖZ ARDI ETTİ”

Haberin “Mesajları Göz Ardı Etti” başlığıyla ayrılan bölümünde “Rum tarafının, Anastasiadis’in ağzıyla, pazar geceki yemekte GYÖ’leri görüşmek niyetinde olmadığını defalarca belirtmesine rağmen Akıncı’nın konuyu “bu mesajları görmezden gelerek açmaya çalıştığı” öne sürüldü.

Gazeteye göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis “Akıncı’nın GYÖ’lerden söz ettiğini ancak Anastasiadis’in, şu anda önemli olan iki tarafın müzakere masasına dönmesidir diyerek bu çabayı yarıda kestiğini” açıkladı. Rum Sözcü, “Mustafa Akıncı’nın prosedüre ithal etmek istediği önlemler üzerinde somut görüşme olmadı” da dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şu anda Rum meclisinin önümüzdeki cuma günkü birleşiminde, Enosis Plebisiti ile ilgili önceki yanlışını düzeltmesini umduğunu yazan gazete, beklenen karar çıkması halinde Akıncı’nın, “müzakere masasına döneceğini açıklamak için kendine basamak bulabileceği” yorumunu yaptı.

Gazete “ancak şu anda sahne geçmişe nazaran o kadar da net değil. Pazar geceki yemekteki olumsuz gelişme, meclisin önceki kararını bertaraf etmesi lehindeki siyasi partilerde bile çokça kaygı yarattı” ifadelerine yer verdi.

EDEK, OYLAMAYI ERTELEMEK İÇİN BAŞSAVCI’DAN GÖRÜŞ İSTEYECEK

Habere göre Güney’de, Rum meclisinin cuma günkü Genel Kurul birleşiminde karar almayı ertelemesi dün yoğun şekilde tartışıldı. İlgili öneriyi sunan DİSİ, önerisinin Genel Kurul’un cuma günkü gündeminde olacağını belirtirken EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, alınacak kararın meşruiyeti konusunda Başsavcılıktan görüş alınması için kararın ertelenmesini önereceğini açıkladı.

Sizopulos, konuyu geçen perşembe günkü siyasi parti başkanları toplantısında gündeme getirdiğini, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de konu hakkında meclise mektup göndermesini istemesi üzerine ilgili mektubu Başsavcılığa iletilmek üzere Şilluris’e gönderdiğini açıkladı.

EDEK’in bu hareketinin çok sayıda destekçi bulabileceğini ve ertelemeyi gündeme getirebileceğini yazan gazete, edindiği bilgilere dayanarak DİSİ’nin, ilgili yasa önerisinin sahibi olarak, Akıncı’nın tavrından kaygı belirttiğini yazdı.

Akıncı’nın GYÖ’leri gündeme getirmesinin, müzakerelere yardımcı olacaksa DİSİ’nin önerisine destek vereceğini açıklayan AKEL’i de rahatsız ettiğini belirten gazeteye göre Genel Sekreter Andros Kiprianu’nun “Akıncı’nın tavrı üretken değildir. Müzakerelerin yeniden başlamasını gerçekten istiyorsa, muhataplarına saygı göstermesi gerektiğini anlamalıdır” sözü, AKEL içerisindeki rahatsızlık açısından göstergedir.

Rum iç cephesindeki konuyla ilgili çekişmelerin de devam ettiğine dikkat çekilen haberde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un “DİSİ ve AKEL Ankara’nın şantajlarına boyun eğerek halkı aşağılamakta ısrar ediyor”, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da Papadopulos’a cevaben “Başkanlık seçimleriyle yatıp başkanlık seçimleriyle kalkıyor olsak bile biraz tevazu zarar vermez” dediğine dikkat çekildi.

DİSİ’NİN YASA ÖNERİSİNİN OYLANMASI HAVADA

Alithia manşetine “Hayal Kırıklığı… Akıncı’nın Diyaloğun Yeniden Başlamasıyla İlgili Uzlaşmaz Tavrı Yüzünden… DİSİ’nin Enosis Plebisiti İle İlgili Önerisinin Önümüzdeki Cuma Meclis Genel Kurulu’nda Oylanması Havada … Görüşmenin Ertelenmesi Düşünülüyor” başlık ve spotlarını attı.

Gazete Akıncı’nın yemekteki tavrının, DİSİ’nin (okullarda kutlanacak yıl dönümlerini belirleme yetkisini meclisten alarak Eğitim Bakanı’na veren yasa önerisini) cuma günkü Genel Kurul’da oylamaya hazır olan DİSİ ve AKEL’de büyük kaygı yarattığı, henüz programda bir değişiklik yapılmamasına karşın her iki partinin de yasa önerisinin Genel Kurul’a götürülmesini gözden geçirmek gerekip gerekmediği üzerinde kafa yorulduğuna işaret etti.

DİSİ ve AKEL çevrelerinde Akıncı’nın tavrından hayal kırıklığı belirtilmesine rağmen bunun herhangi bir şeyi peşinen gündeme getirmediğine dikkat çekilen haberde, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in de konu hakkında “Cuma günü mecliste olacakların önüne geçmek istemem. Cuma günü her ne olacaksa, müzakere masası veya başkan Anastasiadis ile alakalı olmayacak” dediğine dikkat çekildi.

Gazete Anastasiadis’in önümüzdeki hafta İspanya’dan döner dönmez, Rum siyasi partilerine pazar akşamki yemekte konuşulanlar ve bundan sonra yapılacaklar hakkında bilgi vermek niyetinde olduğunu da haberine ekledi.

“LİDERLER KENDİ İNŞA ETTİKLERİ SÖYLEMLERİ AŞAMADI”

Politis “Herkes İcraatlarının Esiri… Müzakerelerin Yeniden Başlama İlanı Enosis Plebisitinden Önce mi Sonra mı… Diplomatik Çevreler Mustafa Akıncı’yı Suçluyor” başlıklı manşet haberinde “Kıbrıs sorununun, önceki icraatlar ve izlenen taktikler çarkında ezilmiş” olduğunu yazdı.

Gazete, liderlerin pazar akşamki yemekte son iki aydır yine kendilerinin inşa ettiği söylemleri aşamamaları nedeniyle başarı kaydedilemediğini yazdı.

Gazete Akıncı’nın, müzakerelerin yeniden başlamayacağı tarih açıklanacaksa, DİSİ’nin yasa önerisinin Rum meclis genel kurulunda onaylanması halinde olacağı ifadesinin de eklenmesini veya böyle bir tarihin, Rum meclisindeki oylamadan sonra açıklanmasını istediğini, Anastasiadis’in ise müzakerelerin yeniden başlaması ile yasa önerisinin oylanması meselelerini birbirine bağlayacak bir ifade kullanılmasını kabul etmediğini kaydetti.

AKINCI NEZDİNDE YOĞUN PERDE GERİSİ…

Gazete “Tarih Aranıyor… Akıncı’ya Yönelik Yoğun Perde Gerisi” başlıklı haberinde ise BM’nin, yabancı diplomatların, DİSİ ve AKEL’in Akıncı’nın DİSİ’nin yasa önerisinin oylanması ile müzakerelerin yeniden başlamasını bağdaştırmaktaki ısrarı nedeniyle “öfke içerisinde olduklarını” yazdı.

Rum tarafında dün yoğun bir perde gerisi yaşandığına dikkat çekilen haberde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ve Almanya Büyükelçisi Nikolai Von Schoepff ile görüştüğü, hem Neofitu’nun hem de AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’le görüşme yaptıkları kaydedildi.

Kiprianu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile de temas ettiği yolunda bilgi bulunduğunu öne sürerken dün Akıncı ile Espen Barth Eide’nin de görüştüğünü belirten gazete, yaşanan bu perde gerisinin ortak noktasının “Akıncı’nın Enosis Plebisiti konusunu fazla uzattığı, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda bir uzlaşı sağlanması gerektiği” olduğunu yazdı.

Gazete dün DİSİ’de, yasa önerisinin cuma günkü meclis genel kurulunda görüşülmesinin ertelenmesi düşüncesi hakim olduğunu, DİSİ’den yetkili bir kaynağın, önerinin genel kurul gündeminde olacağını söylemesine rağmen ne zaman görüşülüp oylanması beklendiğine dair yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.

“ANASTASİADİS’İN İTİBARI AÇISINDAN TALİHSİZ…”

Simerini, “Kıbrıs Sorununda Görüntü Bulutlu” başlıklı haberinde, Anastasiadis hükümetinden bir kaynağın “Cuma günü konuyla ilgili mecliste her ne olacaksa Başkan Anastasiadis veya hükümetle alakalı olmayacak çünkü müzakerelerin kayıtsız şartsız derhal başlaması yönünde beyan edilmiş tezi vardır” demesine rağmen “durumun aldığı halin, Akıncı’nın talebinin mecliste oy çokluğu ile yerine getirilmesi halinde bu, Başkan Anastasiadis’in prestiji açısından talihsiz bir gelişme olmayacağı (olacağı)” imasında bulunduğunu yazdı.

Haravgi haberine “Müzakerelerin Yeniden Başlamaması Olumsuz… AKEL Çabalarına Devam Edecek, Başkan Hazır Olduğunu Beyan Ediyor” başlığını attı.

Habere göre pazar geceki yemekten çıkan sonucu “olumsuz” bulmasına rağmen partisinin, müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarını sürdüreceğini söyleyen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yemekten çıkan sonucun kendilerini şaşırtmadığını ve giderilmesi gereken bir gerilim yaratıldığına inandıklarını söyledi.

Kiprianu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerin Enosis Plebisitiyle ilgili değişikliğin meclisten geçmesi halinde 7 Nisan’dan sonra başlamasını istiyor göründüğü gözleminin aktarılması üzerine ise “Akıncı’nın tavrı verimli değil. Müzakerelerin yeniden başlamasını gerçekten istiyorsa muhataplarına saygı göstermesi gerektiğini anlamalı” iddiasında bulundu.