 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 39 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Akıncı: “Guterres’in gelmesi iyi olur…”

» »
Akıncı: “Guterres’in gelmesi iyi olur…”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’na yeniden katılmasının iyi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, hiç dışına çıkmadan Kıbrıs’ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın sabahki bölümünden sonra kongre merkezinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akıncı, toplantının nasıl gittiğinin sorulması üzerine, “Size her zaman gerçek neyse onu söyledim her zaman. Bugünün gerçeği de şu, Türk tarafı da, Türkiye de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs’ta bir çözümü artık sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM…

Çalışmaların  öğleden sonra da devam edeceğini kaydeden Akıncı, akşam saatlerinde de yeniden toplanma olasılığının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter’in gelmesinin de iyi olacağını belirterek, siyasi partilerin çağrısının hatırlatılması üzerine, “Doğru bir açıklama” dedi. BM Genel Sekreteri’nin crans-Montana’ya yeniden gelme ihtimali bulunduğunu  kaydeden Akıncı, “Olmayacak diye  bir durum yoktur ama bugünü ve yarını da görecek. Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu... Umarız buna  uygun gelişmeler olacak” şeklinde devam etti.

Akıncı, gazetecilerin isteği üzerine İngilizce devam ettiği açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye ile birlikte BM Genel Sekreteri’nin belirlediği parametreler içinde kalarak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Önümüzdeki birkaç günün verimli olması temennisinde bulunan Akıncı, sabah toplantıya girerken söylediği “Her gün, yeni bir gündür. Bekleyip görelim” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler Crans-Montana'da fenalaştı04 Temmuz 2017 Salı 15:34
  • Akıncı: “Guterres’in gelmesi iyi olur…”04 Temmuz 2017 Salı 15:24
  • 5’li konferansın sona erdi04 Temmuz 2017 Salı 15:01
  • Özgürgün: “Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek”04 Temmuz 2017 Salı 14:40
  • Bugün her iki taraf da adım atmalı04 Temmuz 2017 Salı 14:01
  • Siyasiler konferansın artık sonuçlanmasını istiyor04 Temmuz 2017 Salı 13:37
  • Tatar: “Garanörlük ve askerin varlığı tartışma konusu yapılamaz”04 Temmuz 2017 Salı 13:20
  • Kıbrıs Konferansı: İkinci masa toplantısı tamamlandı04 Temmuz 2017 Salı 13:15
  • İdris: "Yanan yalnızca ormanlarımız değil, geleceğimizidir"04 Temmuz 2017 Salı 12:27
  • UNFICYP'in adada kalıp kalmayacağı görüşülecek04 Temmuz 2017 Salı 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti