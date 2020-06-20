Akıncı, Güzelyurt açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, maske takmak ve belli kurallara uymanın bir çok yurttaşa zor geldiğini bildiğini, bunun yanında çok daha güvenli bir yaşama ulaşılacak günlerin yurttaşların önlemler konusunda birbirini uyarması ile geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, maske takmak ve belli kurallara uymanın bir çok yurttaşa zor geldiğini bildiğini, bunun yanında çok daha güvenli bir yaşama ulaşılacak günlerin yurttaşların önlemler konusunda birbirini uyarması ile geleceğini belirtti.

Güzelyurt açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen de ziyaretinin bir bölümünde eşlik etti.

Güzelyurt açık pazarının 3 haftadır yeniden kurulmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarın yavaş yavaş eski canlılığına kavuşacağını belirterek şöyle dedi:

“Bu arada bir çok insanımızın maske kullanmadığını da belirtmeliyim. Maske takmak ve belli kurallara uymak biliyorum hepimize zor geliyor. Bununla birlikte bir birimizi uyararak çok daha güvenli bir yaşama ulaşacağımız günler de gelecek. Biraz daha sabır….”