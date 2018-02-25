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Akıncı, Güzelyurt’ta açık pazarı ziyaret etti...

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Akıncı, Güzelyurt’ta açık pazarı ziyaret etti...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bugün Güzelyurt’taki Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Akıncı, ziyarette, esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretini BRT’ye değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zaman zaman farklı bölgeleri ziyaret edip vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiğini belirterek, insanların seçtikleri kişileri aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

"DİNLEDİĞİM SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Ziyarette vatandaşların çeşitli sorunlarını dinlediğini kaydeden Akıncı, bunların takipçisi olacağını ve hükümete yardımcı olacağını belirtti.

Akıncı, yeni kurulan 4 partili koalisyon hükümetinin başarılı olmasının herkesin ve toplumun başarısı olacağına dikkati çekerek, yurttaşların düşüncelerinin yürütmeye yansımasının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlere önem verdiğini ve bu ziyaretleri sürdüreceğini de ifade etti.

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