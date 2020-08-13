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Akıncı: “Halk, 0850 ile başlayan aramaları yanıtlamak zorunda değil”

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Akıncı, son günlerde vatandaşları İstanbul’dan ‘Ada Araştırma’ adında bir kuruluşun telefonla aradığını, bunun “mevcut Cumhurbaşkanı aleyhine bir yönlendirme çalışması” olduğunu iddia etti.
Akıncı: “Halk, 0850 ile başlayan aramaları yanıtlamak zorunda değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık odaklı sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili gerçekleştirdiği açıklamasında, sağlık odaklı sivil toplum örgütleri ile ilk dönem boyunca yakın bir diyalog ve dayanışma içinde hareket ettiklerini, yeni dönemde de bu dayanışmanın daha da artarak süreceğini söyledi.

Türkiye ile ilişkileri dost ve kardeş ülke bağlamında, karşılıklı saygı temelinde yürütmek istediğini belirten Akıncı, 1989 yılında Ankara ile kardeş şehir ilişkisi kurulduğu zaman Lefkoşa Belediye Başkanlığı görevini kendisinin yürüttüğünü anımsattı.

LEKFOŞA – ANKARA ARASINDA KARDEŞLİK ANLAYIŞI…

Akıncı, Lefkoşa ve Ankara’nın kardeş şehir ilişkisi gibi Türkiye ve KKTC de aynı kardeşlik anlayışı içerisinde değerlendirilmelidir” diyerek, KKTC’nin kendi kendine yeten, kendi kendini yönetme becerisine sahip, laik, özgün kimlik ve kişiliği ile kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.

NE AZINLK, NE DE ALT YÖNETİM…

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı Rum tarafının azınlığı olarak yaşamak istemediği gibi Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak nitelendirilmeyi de benimsemiyor” diyerek, “Bu nedenle uluslararası hukuk içinde yaşayabilmek ve kendi kimliğimiz ve özgür irademizle gelişimimizi sürdürebilmek için çözüm uğraşlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ADA ARAŞTIRMA”…

Toplantı sonunda İstanbul’dan bir araştırma şirketi hakkında çeşitli sorulara da muhatap olduğunu belirten Akıncı, son günlerde vatandaşları İstanbul’dan ‘Ada Araştırma’ adında bir kuruluşun telefonla aradığını belirtti.

“MEVCUT CUMHURBAŞKANI ALEYHİNE YÖNLENDRME ÇALIŞMASI”

Akıncı, “Sorulardan ve devamında kullanılan ifadelerden, söz konusu kuruluşun bilinen yöntemlerle bilimsel bir anket çalışması değil, mevcut Cumhurbaşkanı aleyhine bir yönlendirme çalışması içerisinde olduğu görülmektedir” yorumunda bulundu.

“HALK, 0850 İLE BAŞLAYAN TELEFONLARDAN YAPILAN ARAMALARA CEVAP VERMEK ZORUNDA DEĞİL”

“0850 ile başlayan telefonlardan yapılan bu aramalara yurttaşlarımızın cevap verme zorunlulukları yoktur” diyen Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olağan bir anket araştırması olgusunun çok dışında ve amacı belli bu çabanın da bir işe yaramayacağını, Kıbrıs Türk halkının sanılanın ötesinde bilinçli, ne yaptığını bilen, vicdanlı, vefalı bir halk olduğu gerçeğini de anımsatmakta yarar görüyorum.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

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