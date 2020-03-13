Akıncı: Halkımız rahat olsun demeyeceğim, halkımız tedbirli olsun!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs konusunda ülkedeki son durumu görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çağrısı üzerine saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı adına Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı sonrasında yaptığı açıklamda, “İki şeyi beraber yapmamız gerekiyor. Birincisi panik yapmayacağız, ikincisi de tedbirlerimizi çok iyi alacağız”dedi.

Mustafa Akıncı, kendisinin zaman zaman sağlık ögrütleri ile temasları olduğunu belirterek, hemen hergün bilgilerin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı bugün gerçekleştirlen toplatında içinde bulunulan durumu enine boyuna konuştuklarını kaydederek, “Geç kalınmadan alınabilecek tedbirler nelerdir bunları ele aldık”dedi.

Başbakan Ersin Tatar’ın Bakanlar Kuruluna katılmak için toplantıda erken ayrıldığını belirten Mustafa Akıncı, kendisinin de ilerleyen saatlerde katılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki sürecin, dikkatli ama alınması gereken tedbirlerin de alınarak yürünmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı.

Toplum sağlığının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin virüsle mücadelede başarılı olurken, bazı ülkelerin ise gerekli tedbirleri zamanında alamamakla alakalı olarak şu anda çok kötü durumda olduklarına diikati çekti

Akıncı, bu süreçte, tam bir dayanışma ruhuyla, herşeyi toplum sağlığının altında bırakarak hareket edeceklerini belirtti.

Akıncı, “Halkımız rahat olsun demiyeceğim, halkımız tedbirli olsun. Kişisel hijyenine dikkat etsin. Panik yapmasın. Panik alınabilecek tedbirlre de engel olur. Gerekli tedbirleri alalım ve günün sonunda bu işte el birliğyle ve başarıyla bunun altından çıkalım” diye konuştu.