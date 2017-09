Akıncı: Hamsiyi sevmeye devam ettiler, ama molohiyayı da sevdiler

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nin şenliğine katıldı. 1975’ten günümüze Karadeniz'den KKTC'ye gelen insanların çocukları, hatta çocuklarının çocuklarının yetişmeye başladığını ifade etti.

Akıncı, "Bir yandan hamsiyi sevmeye devam etmişlerdir, ama kolokası, molohiyayı da sevmişlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Karadeniz Kültür Derneği 24’üncü Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne katıldı.

Akıncı şenlikte yaptığı konuşmada, kültürel farklılıkların zenginliğimiz olduğunu ifade ederek, “Burada Karadeniz yöresinden insanlarımızın gelip yerleştiği 1975’ten günümüze, onların çocukları hatta çocuklarının çocukları yetişmeye başlamıştır. Bir yandan hamsiyi sevmeye devam etmişlerdir, ama kolokası, molohiyayı da sevmişlerdir” dedi.

Bunun kültürler arası bir etkileşim olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun bir zenginlik olduğunu söyledi.

Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“HUZUR İÇİNDE BİR GELECEĞİ İNŞA ETMENİN YOLUNU BULMALIYIZ”

“Bu adanın bütününde de, bütün bir coğrafyayı da düşündüğümüzde, güneyde yaşayan Rumları da, Maronit’leri de, onlar gibi diğer gibi sayıca daha az olsa da farklı toplumları düşündüğünüzde, onlar da bu coğrafyanın bir başka zenginliği. Bu adada barış ve huzur içerisinde hep birlikte var olabilmeliyiz. Bunun yolunu, yordamını bulmalıyız ve bunu barışçı bir çerçevede yapmalıyız. Geçmişimizde savaşlar yaşadık, acılar yaşadık, kanlar döküldü, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, kayıplarımız oldu, evinden yurdundan olan insanlarımız oldu. Ama bu coğrafyada artık barış ve huzur içinde bir geleceği inşa edebilmenin yolunu yordamını bulmalıyız. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin de çok çok daha iyiye gitmesini canı gönülden arzu ediyorum. Bölgemizde, Ortadoğu’da savaşların, acıların artık dinmesini istiyorum. Suriye’nin artık huzura kavuşmasını canı gönülden arzu ediyorum. Irak’ın ve diğer bütün bu bölgede yaşayan acılı insanların, acılarının ve dertlerinin artık son bulmasını temenni ediyorum. Bu bölgenin bir işbirliği havzası haline gelmesini istiyorum. Bunun altyapısı var. Bunu yapmamız mümkün. O zaman halklar, değişik toplumlar bu coğrafyada çok daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte adım atabilirler.”

“BAZI ŞEYLERDEN FERAGAT EDEMEZSİNİZ”

Bunun için de emek vermek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu emeği verdiğini söyledi.

“Benden önceki liderler de verdi, iki yılı aşkın bir zamandır ben de verdim” diyen Akıncı, elden gelenin fazlasıyla yapıldığını söyledi.

Akıncı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ama bazı şeyler vardır ki feragat edemezsiniz. Birincisi eşitliğinizdir. İkincisi özgürlüğünüzdür. Üçüncüsü güvenliğinizdir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir geleceği birlikte paylaşmaya hazırız. Bundan böyle de hazır olacağız. Güney Kıbrıs’ta bir seçim dönemi yaşanıyor. Onlar için bir yüzleşme dönemi olsun diyorum ben. Ne istiyorlar? Bu topraklarda barış içinde, aynı çatı altında iki eşit kurucu varlığın tek çatı altına geleceği bir yapılanmayı içlerine sindirebiliyorlar mı? Bir Kıbrıslı Türk’ün de bu adanın tümünün Cumhurbaşkanı olmasını da içlerine sindirebiliyorlar mı? Eğer sindirebiliyorlarsa bunu açık yüreklilikle ortaya koysunlar. Sindiremiyorlarsa, bu coğrafyada yapılacak bellidir. Tek çatı altına gelemiyorsak, yan yana iki çatı altında barış ve huzur içinde yaşamanın yollarını arayacağız. O çatı zaten bizde var. KKTC bunun adıdır. Tanınmamış olabilir. Ama bu bir vakadır, bir gerçekliktir. Gözlerden uzak tutulamaz, görmezden gelinemez. Biz KKTC’yi onlarınkine eşdeğer bir kurucu devlet yapmaya hazır olduk. Bu yönde çalıştık, çabaladık ama olmadı. Önümüzdeki Salı günü New York’a gideceğim. Hafta sonu Genel Sekreter ile görüşmem var. Onunla da açık yüreklilikle konuşacağız. Crans Montana’da ne olup bittiğini kendisi gözleriyle gördü. Gerek Kıbrıs Türk tarafı olarak gerekse Türkiye’nin ne kadar yapıcı davrandığımıza bütün dünya şahit oldu. Dolayısıyla bu uğurda çözüm için, barış için elinden geleni yapmanın gönül huzuru içinde gideceğiz New York’a. Kendimizden emin olarak, ne istediğimizi bilerek gideceğiz. Ama Rumların da artık bir karar vermesinin zamanı çoktan geldi ve geçti. Önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarını bizler de göreceğiz. Hiç ihmal etmememiz gereken bir şey var. Bu topraklarda KKTC’yi demokrasini ve ekonomisiyle her geçen gün geliştirmeliyiz. Daha iyiye, daha güzele götürecek adımları atmalıyız. Bu yöndeki gayretleri bir gün dahi ihmal etmemek gerekiyor. bunun ötesinde diplomatik alanda da elden geleni yapmaya devam edeceğiz.”