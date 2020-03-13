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Akıncı: Hem kamuda hem özelde çalışanların yoğunluğu azaltılmalı

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Akıncı: Hem kamuda hem özelde çalışanların yoğunluğu azaltılmalı
Akıncı: Hem kamuda hem özelde çalışanların yoğunluğu azaltılmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı koronavirüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, okullara ilişkin alınan doğru kararın ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Dün bakanlar kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir.

Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir.

Bu tedbirin ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemelidir.

Bu sabah görüştüğüm Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’ye bu konuda hızlı hareket edilmesinin önemini aktardım.

Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde işyerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüs mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum.”

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