Akıncı: Her gün ölümlerin yer aldığı vahim bir süreçten geçiyoruz

Akıncı’nın paylaşımı şu şekilde:

Salgında her gün yaşamakta olduklarımızı artık kanıksamış bir halimiz var. Yüksek düzeyde yeni vakalar yanı sıra, neredeyse hemen her gün ölümlerin yer aldığı vahim bir süreçten geçiyoruz. Geçen yıl salgın patlak verdiğinde bir yıl boyunca toplamda dört can kaybı yaşanmışken; şimdi bir günde o sayıya ulaşılabiliyor. Sağlık çalışanları, hastaneler, yoğun bakım üniteleri sıkıntılı. Aşılama süreci de doğru dürüst ilerlemiyor. Böylesi koşullarda, bir yandan kurultay – tüzük kavgaları yaşanırken; diğer yandan pcr testlerinin ücretli olması konusunda yapılan yanlışlarla uğraşılıyor.

Bu anlayışlarla Kıbrıs Türk toplumunun sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğu çok açık. Bu noktada bir yurttaş olarak tüm toplumumuza çağrıda bulunmak isterim. Lütfen kendinizin ve çevrenizdeki insanların sağlığı için çok dikkatli olunuz. Yaz bitti bitiyor; önümüzdeki aylar çok daha ağır durumlarla karşılaşma ihtimalimiz büyük. Artık çok iyi bilinen kuralları yeniden hatırlayalım ve uygulayalım. Aşı olmayanlarımız daha fazla gecikmesin. Salgınla, tedbirleri uygulamadan başa çıkmamız mümkün değil.