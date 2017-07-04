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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Akıncı: "Her gün yeni bir gün, bekleyip görelim..."

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Akıncı: "Her gün yeni bir gün, bekleyip görelim..."
İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) birinci masa toplantısına geçilmesi bekleniyor.

Kıbrıs Konferansı toplantıları bugün saat 10.00’da (KKTCSİ 11.00), Güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısıyla başladı. Toplantıya önce Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Cumhurbaşkanı Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür... Bekleyip görelim” yanıtını verdi.

İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) birinci masa toplantısına geçilmesi bekleniyor.

Beşli formatta gerçekleşecek toplantı 3 garantör ülke de katılacak.

Kıbrıs Konferansı’nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sundu.

Garantörlerin, “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ise tüm başlıklardan oluşan ve kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerin birer kopyası BM tarafından tüm taraflara dağıtıldı.

Konferans başladığından beri, iki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, Güvenlik ve Garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

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