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Akıncı: Her konuyu siyasallaştırmamak gerekir

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir televizyon programında içinden geçilmekte olan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Akıncı: Her konuyu siyasallaştırmamak gerekir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir televizyon programında içinden geçilmekte olan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötümser olmayı gerektirmediğini ancak test sayısının yetersiz olduğunu, bu nedenle sadece pozitif vaka sayısına bakarak rehavete düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin icraat ve kararlarında tutarlılık olması gerektiğine de dikkat çeken Akıncı, “Ortak akılla ve mümkün olan en geniş konsensusun sağlanması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu olmadığı için maalesef kararlar sürekli değiştiriliyor” dedi.

Siyasetin halkın yararına ve genel kamu çıkarı için yapılan bir uğraş olduğuna da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, her konuyu siyasallaştırmanın özellikle bugünlerde hiç yapılmaması gerektiğini vurguladı ve “Cumhurbaşkanlığı olarak bu süreçte ne yaptığımız ve ne yapmaya çalıştığımızla ilgili de yanlış algılar yaratılmak isteniyor” dedi.

Güney Kıbrıs’tan alınan ilaç ve tıbbi malzemelerin yasa dışı olduğu yönündeki tartışmalara ilgili olarak ise Akıncı, ortada bir tartışma olmadığını, ortada olanın bir olayın çarpıtılması ve itham olduğunu belirterek, bu ithama cevap verme mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Akıncı ‘İlaçların hangi gün saat kaçta intikal edeceğini geçtiğimiz gün güneydeki eş başkan kuzeydeki muhatabına iletti, kuzeydeki muhatap da Cumhurbaşkanlığına ilaçların alınması için yardımcı olunmasını rica etti. Cumhurbaşkanlığında kamyon olmadığı için konuyu LTB Başkanı Harmancı’ya ilettim. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı da malzemelerin alınacağı kamyon ile ilgili bilgileri Polis Genel Müdürü’ne bildirdi. Olay bundan ibarettir. İlaçlar Sağlık Bakanlığı’nın yetkilisinin indirilsin dediği yere indirildi. Bu ilaçlar Cumhurbaşkanlığı’nda değil, Sağlık Bakanlığı’na ait depodadır” dedi.

Bu sıkıntılı süreçten ve stresten, aslı astarı olmayan akıl dışı suçlamalarla çıkılamayacağını belirten Akıncı, Dünyanın neresinden gelirse gelsin her türlü yardıma, bu yardımların ulaşmasına katkı yapan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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