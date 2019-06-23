Akıncı, Hisarköy’ü ziyaret ederek köy halkıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hisarköy’ü ziyaret ederek köy halkıyla sohbet etti ve güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, Hisarköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla gerçekleştirilen sohbetin ardından, eşi Meral Akıncı ile birlikte bu yıl on beşincisi düzenlenen Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisi açılışına katılarak 18 kursiyerin 9 ay boyunca ürettiği işleri ziyaret etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket’in de yer aldığı sergide yaptığı konuşmada köy kadın kursu sergisindeki her bir işin ince düşünce ve alın teri ürünü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sergide bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek köy kadın kursuna katılan tüm kursiyer ve eğitmenleri tebrik etti.

“Kadının emeği bu ülkede ödenmez” diyen Cumhurbaşkanı, kadının üretimin içinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serginin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, eşiyle birlikte Şili’den gelen dans ekibinin dans gösterisini izledi.