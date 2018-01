Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul ederek, hükümeti kurma görevini tevdi etti.

Bir süredir yürütülen çalışmalarda CTP, HP, DP, TDP arasında dörtlü bir koalisyon kurulabileceğinin anlaşıldığını dile getiren Akıncı, ülkede birçok sorunun acil çözüm beklediğine işaret ederek, gecikmeksizin yeni hükümetin kurulmasını rica etti.



Akıncı, koalisyon ortaklarına yarışmacı değil dayanışmacı bir tavırla yol almaları tavsiyesinde bulundu.



Hükümeti kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hedeflerinin ülkede kucaklayıcı, birleştirici, kimseyi ötekileştirmeyen, toplumun tamamına hitap eden, toplumun hak ettiği hizmetleri almasını sağlayan, eşitlikçi, özgürlükçü, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümeti bir an önce kurmak olduğunu kaydetti.



AKINCI: “KOALİSYON ORTAKLARINA TAVSİYEM YARIŞMACI DEĞİL DAYANIŞMACI BİR TAVIRLA YOL ALMALARI”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini tevdi ettiği UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Meclis içinde güvenoyu alabilecek bir çoğunluğu elde edemediğinden ötürü görevi bugün iade ettiğini anımsatarak, bu durumda görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a tevdi ettiğini söyledi.



Bir süredir yürütülen çalışmalarda dörtlü bir koalisyon kurulabileceğinin anlaşıldığını dile getiren Akıncı, gecikmeksizin yeni hükümetin kurulmasını rica etti.



Ülkede birikmiş sorunlar bulunduğuna işaret eden Akıncı, bunların en başında bütçenin geldiğini kaydetti.



Akıncı, dört partili koalisyonun ülkede ilk kez deneneceğini ancak Avrupa ülkelerinde, parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerde sıklıkla çok partili koalisyonların kurulduğunu söyleyerek, “Hükümetlerin uzun süreyle kurulamadığı durumlar da yaşanır ama ülkede hükümet olmadığı anlaşılmaz bile çünkü sistem oturmuştur ve tıkır tıkır işler. Bizim ülkemizde de bunu başarmak lazım” dedi.



Parlamenter demokrasi içinde devam edilecekse, çok partili koalisyonlara alışmak gerektiğini söyleyen Akıncı, koalisyon ortaklarına yarışmacı değil dayanışmacı bir tavırla yol almaları tavsiyesinde bulundu.



Akıncı, tüm partilere başarılar diledi.



ERHÜRMAN: “HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇ ALIP KISA SÜREDE HÜKÜMETİ OLUŞTURMA HEDEFİNDEYİZ”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da dörtlü koalisyonun bugüne kadar ülkede denenmediğini, Avrupa’da ise bu tarz koalisyonların kurulduğunu belirtti.



Erhürman, “Ağır bir sorumluluk yüklendiğimizi çok önemli görevlerin bizi beklediğini biliyoruz. Dört parti lideri olarak belli ilkeler üzerinde uzlaşmış durumdayız. En çok önemsediğimiz şeylerden biri de bu dört parti meselesini çok da önemsemeyip ilkeler üzerinde uzlaşmadır” dedi.



Hükümette kimlerin hangi bakanlıkları alacağı meselesini çok da fazla önemsemediklerini dile getiren Erhürman, hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, hangi bakanlıkta ne yapıldığından bağımsız olarak bütün sorumluluk ve yetkinin hükümetin tamamında olacağını belirtti.



Erhürman, hedeflerinin ülkede kucaklayıcı, birleştirici, kimseyi ötekileştirmeyen, toplumun tamamına hitap eden, toplumun hak ettiği hizmetleri almasını sağlayan, eşitlikçi, özgürlükçü, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümeti bir an önce kurmak olduğunu kaydetti.



Erhürman, hükümeti bekleyen acil görevler olduğunun bilinciyle hızlı bir şekilde sonuç alıp kısa sürede hükümeti oluşturma hedefinde olduklarını söyledi.



“TEMEL İLKELER KONUSUNDA UZLAŞI İÇİNDEYİZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine tevdi ettiğini belirtti.



CTP, HP ile DP Parti Meclislerinin dörtlü koalisyon yönünde karar aldığını, benzeri bir kararın da bu akşam toplanacak TDP Parti Meclisi’nde alınmasının beklendiğini kaydeden Erhürman, bunun ardından dört genel başkanının bir araya geleceğini ve hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.



“ÖNEMLİ OLAN KAÇ PARTİ İLE KOALİSYON KURULDUĞU DEĞİL, İLKELER ÜZERİNDE UZLAŞMA”



Erhürman, önemli olanın kaç parti ile koalisyon kurulduğu değil, ilkeler üzerinde uzlaşma olduğunu, baştan beri koalisyonun temelini oluşturacak ilkeler konusunda uzlaşı içinde olduklarını kaydetti.



Bakanlıkların hangi partilerde olacağından ziyade hükümetin bir bütün olarak ülkeyi yönetmesinin önemli olduğunu söyleyen Erhürman, bu konularda hemfikir olduklarını belirtti.



Erhürman, hedeflerinin kucaklayıcı, birleştirici, kimseyi ötekileştirmeyen, toplumun tamamına hitap eden, eşitlikçi, özgürlükçü, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümet modelini sonuca doğru taşımak olduğunu ifade etti.



“KOALİSYON PROTOKOLÜ HEMEN HEMEN HAZIR….HÜKÜMET PROGRAMI YAZILACAK”



Hedeflerinin bu hafta sonuna kadar en kötü ihtimalle hafta başına kadar nokta koymak olduğunu dile getiren Erhürman, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.



Erhürman, koalisyon protokolünün hemen hemen hazır olduğunu, hükümet programının yazılacağını hedeflerinin en kısa sürede tamamlamak olduğunu kaydetti.



Bakanların kimler olduğunun henüz tam olarak belirlenmediğini söyleyen Erhürman, partilerin kendi içinde ve partiler arasında görüş alışverişinin devam ettiğini, son noktanın henüz konmadığını belirtti.



Erhürman, bir gazetecinin son günlerde yaşanan olayları cumhurbaşkanı ile değerlendirip değerlendirmediklerini sorması üzerine, Cumhurbaşkanı ile sürekli konuştuklarını son yaşanan olayları da görüştüklerini kaydetti.



“GERGİNLİK AŞILMALI..”



Yaşanan gerginliğin bir an önce aşılması ve toplumun tamamını kucaklayan bir yapının ortaya çıkması gerekliliği üzerinde uzlaşıldığını dile getiren Erhürman, hem cumhurbaşkanı hem de siyasi partilerle bu konuyla ilgili görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.