Akıncı: “Hükümetin sunduğu rapor, gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değil”

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin sunduğu epidemiyolojik raporun 2 buçuk sayfadan oluştuğunu ve adına “geçici” ibaresi konduğunu belirterek, “bu rapor maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği yazılı açıklamasında, hükümetin kendisine sunacağını açıkladığı epidemiyolojik rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “siyasi polemiklerden uzak durmak için azami gayreti gösteriyorum” dedi.

“HÜKÜMET BÖYLESİ BİR DÖNEMDE BİLE ORTAK AKIL TEMELİNDE HAREKET ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR”

Cumhurbaşkanı, iş başındaki hükümetin “böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini” üzülerek gözlemlediğini ifade etti.

“İKİ BUÇUK SAYFALIK BİR YAZI”

Akıncı, hükümetten talep ettikleri ve “kitapçık halinde sunulacağı” açıklanan epidemiyolojik raporun kendilerine ulaştığını belirterek, söz konusu raporun iki buçuk sayfadan oluştuğunu ve adına “geçici” ibaresi eklenen bir yazı olduğunu vurguladı.

“RAPOR, GEREKEN NİTELİKTE VE CİDDİYETTE DEĞİL”

Akıncı, “Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu rapor maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değildir” diyerek, “En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir rapor bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmeliydi” ifadelerini kullandı.

“DAHA DA VAHİMİ…”

Akıncı, “daha da vahim” bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Daha da vahimi, dün toplanan Sağlık Bakanlığı bilim kurulunda, davetli olarak katılan Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek’in de açıkladıkları gibi, alınan kararın tam tersi bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Kurul bazı koşullara bağlı olarak, güneye geçişlerin 1 Temmuz öncesinde de başlayabileceğini kararlaştırmış olmasına rağmen, Hükümet adına yapılan açıklamada bunun tam tersi ifade edilmiştir; bu durum karşısında Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek açıklama yapmak zorunda kalmışlardır.

Başından beri ‘Rotayı sağlık çizsin, siyaset onu izlesin’ derken ve bilime dayalı kararlar alınmasını savunurken, yaşanmakta olanlardan sadece toplumumuzun zarar göreceği aşikardır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçinden geçmekte olduğumuz zor günleri dikkate alarak, siyasi polemiklerden uzak durmak için azami gayreti gösteriyorum. Bununla birlikte iş başındaki hükümetin böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini üzülerek gözlemlemekteyim.

Günlerdir kendilerinden talep ettiğimiz ve bize bir kitapçık halinde sunulacağını söyledikleri rapor, iki buçuk sayfadan oluşan ve adına “geçici” ibaresi ekledikleri bir yazı olmuştur. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu rapor maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değildir. En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir rapor bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmeliydi.

Daha da vahimi, dün toplanan Sağlık Bakanlığı bilim kurulunda, davetli olarak katılan Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek’in de açıkladıkları gibi, alınan kararın tam tersi bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Kurul bazı koşullara bağlı olarak, güneye geçişlerin 1 Temmuz öncesinde de başlayabileceğini kararlaştırmış olmasına rağmen, Hükümet adına yapılan açıklamada bunun tam tersi ifade edilmiştir; bu durum karşısında Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek açıklama yapmak zorunda kalmışlardır.

Başından beri “Rotayı sağlık çizsin, siyaset onu izlesin” derken ve bilime dayalı kararlar alınmasını savunurken, yaşanmakta olanlardan sadece toplumumuzun zarar göreceği aşikardır.

Kuşkusuz tedbiri elden bırakmayacağız, kontrollü ve aşamalı açılımlara gideceğiz, bunda tereddüt yok. Çünkü söz konusu olan hepimizin sağlığıdır. Bununla birlikte bilime ve sağlık kurullarına da saygı çerçevesinde hareket edeceğiz. Aksi durum dar siyaset anlayışının ve keyfiliğin dayatılması anlamını taşır ki bunu onaylamak mümkün değildir.”