Akıncı ile Ataoğlu görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti ile görüşüyor. Akıncı'yı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu karşıladı.
Görüşmenin tamamlanmasının ardından Tatar, DP ile yakın ve görüş birliği içinde oldukları belirterek, Serdar Denktaş'a oy verenlerden destek istedi.
Ataoğlu: Bugün Saat 18.00'de yapacağımız toplantıda süreci değerlendirip, görüşlerimizi paylaşacağız.
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