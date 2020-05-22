  • BIST 103.024
  • Altın 379,924
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4179
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bayram teatisi yapıldı...
Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tebrik mesajı gönderdi. “Ramazan Bayramı münasebetiyle Zat-ı Devletlerine kalbî tebriklerimi iletiyorum” diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek Bayramın, içinden geçilmekte olan bu zor dönemde İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederek şöyle dedi:

“Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kıbrıs Türk halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği bayram mesajında, “Ramazan Bayramı nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik kutlama mesajınız için teşekkür ediyor ve aynı duygularla Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajında, bayramın Türkiye’de ve tüm İslam aleminde huzur ve esenlik içinde geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, küresel salgın döneminde zorlu bir mücadele veren tüm dünyanın, bu mücadeleden başarıyla çıkarak daha güzel ve barış dolu günlere kavuşması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başta Zat-ı Devletleri ve değerli aileniz olmak üzere Türkiye’deki tüm kardeşlerimize sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gece kulübünde çalışan kadın Hap Alarak 5 Aylık Hamileliğini Sonlandırdı22 Mayıs 2020 Cuma 17:16
  • Turizm Bakanı Üstel Bakanlık ve Daire Personelinin Bayramını Kutladı22 Mayıs 2020 Cuma 17:02
  • Taçoy’dan sendikalara: “Sizde seçim varsa bizde de var, endişe etmeyin”22 Mayıs 2020 Cuma 16:59
  • Özersay: Kapıları bunca emeği sıfırlamadan açmak ı̇stiyoruz22 Mayıs 2020 Cuma 16:58
  • YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: KKTC'deki Üniversiteleri önümüzdeki süreçlere hazırlıyoruz22 Mayıs 2020 Cuma 16:57
  • Akıncı: Kamu Hizmeti Komisyonu eksik üyesini atayacağım22 Mayıs 2020 Cuma 16:23
  • Şehir Plancıları Odası:Kent güvenlik sistemi direkleri vizesiz ve ruhsatsız22 Mayıs 2020 Cuma 16:17
  • Bakan Pilli:Bizler gücümüzü halkımızdan alıyoruz22 Mayıs 2020 Cuma 16:13
  • Fizyoterapistlerden İhtiyaçlı Ve Yaşlılara Gönüllü Yardım Önerisi22 Mayıs 2020 Cuma 16:07
  • Mustafa, “Güney Kıbrıs’ta Taşınmazları Bulunan Kıbrıslı Türkler İçin, Hem Güneydeki Hem De Aihm’deki Hak, Adalet Ve Hukuk Yolları Tıkandı” İddiasında Bulundu22 Mayıs 2020 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti