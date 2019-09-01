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Akıncı ile Lute saat 17:00'de bir kez daha görüşecek!

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Akıncı ile Lute saat 17:00'de bir kez daha görüşecek!
Akıncı ile Lute saat 17:00'de bir kez daha görüşecek!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yarınki görüşmesinin saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 17.00'de Lute'u kabul edecek.

Akıncı, bugün de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün iki saat süreyle görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, uzun ve yararlı geçtiğini belirttiği görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumu ayrıntıları ile izah ettiğini bildirmişti.

Burcu, Lute'un, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret ettiğini ve bu bağlamda yarın da görüşme yapılacağını kaydetmişti.

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