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Akıncı ile telefon görüşmesi yapan Lute, Anastasiadis ile görüşmedi

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Guterres’in Kıbrıs raporunun Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesinin hemen ardından, gayrı resmî Crans Montana görüşmesi hedefiyle işe başladığı iddia edildi.
Akıncı ile telefon görüşmesi yapan Lute, Anastasiadis ile görüşmedi

Bundan sonraki adımı nasıl başlatabileceğini görmek isteyen Lute’un, perşembe gecesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefon görüşmesi yapmasına rağmen Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile düne kadar herhangi bir bağlantı kurmadığını açıkladı.

Politis, “Lute İşe  Başladı.. Referans Şartları ve Devamı İçin Alternatif Arıyorlar” başlıklı haberinde Rum “yetkili kaynakların” Lute’un Rum Yönetimi Başkanı ile hemen iletişim kurup kurmayacağının bilinmediğini ancak bunun o kadar da kaygı verici olmadığını söylediklerini yazdı.

Lute’un, görüntüyü netleştirmek ve tarafların yaz dönemi içerisinde bir nihai müzakere  aşamasına girebilmesi için, Crans Montana sürecine katılan tarafların gayrı resmî görüşmeye çağrılmasına dönük çalışma yapıyor göründüğüne işaret eden gazete, Anastasiadis’in Çin ziyareti sırasında görüştüğü Genel Sekreter’e, böyle bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlattı. 

Haberde Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın dün “yaratıcı düşünce ve etkin eylem için olanak halen var” diyerek, BM’nin iki lidere yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi.

Politis ve diğer gazeteler, konuyla ilgili haberlerine TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Küresel Gazeteciler Konseyi’ne katılmak üzere KKTC’ye geldiğini, dün akşam Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile akşam yemeğinde buluştuğunu, bugün akşamüzeri de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceğini de eklediler..

Fileleftheros; “Gayrı Resmî Crans Montana’ya Hazır… Başkan Guterres’e Olumlu Cevap Verdi, Lute Akıncı İle İrtibat Kurdu” başlıklı haberinde, Rum Sözcü Prodromu’nun, Lute’un Anastasiadis’le irtibat kurmadığını ancak bir Lute-Anastasiadis irtibatı olabileceğini söylediğini yazdı.

PRODROMU 

Habere göre Prodromu Güvenlik Konseyi Başkanı’nın, Guterres raporunun değerlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamayı yorumlarken “vurgulamak isterim ki, Güvenlik Konseyi’nde yapılan görüşmede  bölgemizde gerilim yaratacak ve artıracak eylem ve faaliyetlerden kaçınılması gerektiği mesajı verildi. Bu mesaj, keyfi davranabileceğini veya Deniz Hukuku’ndan ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerden bağımsız kendi tercihlerini dayatabileceğini zanneden tarafadır” iddiasında bulundu.

Alithia “Güvenlik Konseyi Başka Söylüyor, Türkiye Başka Yapıyor” başlıklı haberinde Güvenlik  Konseyi’nin, Kıbrıs sorununda başarı çabalarına zarar verebilecek herhangi bir eylemden kaçınılması mesajı verdiğini ancak Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini ve Fatih sondaj gemisini bölgeye gönderdiğini yazdı. Gazete, Fatih’in hedefinin, Rum Yönetimi’nin,  tek yanlı MEB ilan ettiği bölge içerisindeki ruhsatlandırılmamış parseller olduğunun değerlendirildiğini de ekledi. 

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