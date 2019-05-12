Akıncı, İmamoğlu ve Livaneli Cem Yılmaz'ın gösterisini birlikte izledi (video)

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP İstanbul Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu eşleri ve Zülfü Livaneli ile birlikte dün akşam ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Kıbrıs’taki gösterisini birlikte izledi. İmamoğlu, salona “Her şey güzel olacak” sloganları ile girdi.
KKTC Cumhurbaşkanı @MustafaAkinci_1, CHP İstanbul Belediye Başkanı Adayı @ekrem_imamoglu eşleri ve @LivaneliZulfu ile birlikte dün akşam ünlü komedyen @CMYLMZ’ın Kıbrıs’taki gösterisini birlikte izledi. İmamoğlu, salona “Her şey güzel olacak” sloganları ile girdi. pic.twitter.com/Tbc1bv4vRc— Sefa Karahasan (@sefakarahasan) 12 Mayıs 2019
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