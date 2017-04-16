Akıncı: “Irkçılık suçlaması getirilecek olması memnuniyet verici”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ta Kalavaç’ta düzenlenen “6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği”nde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan saldırı ve tacizlere değindi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta birlikte yaşamanın esasının,iki toplum arasındaki güvenin inşası olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta uğradığı saldırı ve tacizlerin, zaten sıkıntılı olan güven iklimini daha da aşındırdığını vurguladı.

Kıbrıs Rum makamlarının bunları soruşturup mahkemeye taşımasının yeterli olmadığını, her iki halkın bu tür olayların “somut ve caydırıcı” cezai sonuçları olacağını görmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, “Bu adada barış ve huzur içinde, iki toplumlu iki kesimli federal yapılanmayı kuracaksak, iki toplum arasındaki güvenin inşası son derece önemlidir.Bu güven, güneye geçen Kıbrıslı Türk arabalarına ve seyahat eden ailelere saldırmakla sağlanamaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, bu saldırıların, söylendiği gibi, bazı münferit ırkçı ve faşist olaylar olsa bile bu suçları işleyenleri bulmak, yakalamak ve cezalandırmanın Rum Yönetimi’nin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ta Kalavaç’ta düzenlenen “6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği”nde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan saldırı ve tacizlere değindi.

“BİLGİMİZE GELEN 22 HADİSE VAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yapılan saldırı ve tacizlerle ilgili olarak bugüne kadar kendilerine 22 hadiseye ilişkin bilgi geldiğini kaydetti. Akıncı, bunların, basına yansıyan, gün yüzüne çıkan, Rum polisine şikayet edilen vakalar olduğunu ve geçen gün bunlara bir yenisinin eklendiğini belirtti.

Akıncı konuşmasında, “Bu adada barış ve huzur içinde, iki toplumlu iki kesimli federal yapılanmayı kuracaksak iki toplum arasındaki güvenin inşası son derece önemlidir. Bu güven, güneye geçen Kıbrıslı Türk arabalarına ve seyahat eden ailelere saldırmakla sağlanamaz” dedi.

“SUÇLULARI BULUP CEZALANDIRMAK RUM YÖNETİMİ’NİN SORUMLULUĞU”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bunlar söylendiği gibi bazı münferit ırkçı, faşist olaylar olabilir. Ama bir konuda Rum Yönetimi’ni sorumlu tutmak durumundayız. Bu suçları işleyenleri, bulmak, yakalamak ve cezalandırmak Rum Yönetimi’nin sorumluluğudur. Bugüne kadar bilgimize gelen 22 hadise var. Bunlar basına yansıyan, gün yüzüne çıkan Rum polisine şikayet edilen vakalardır. Geçen gün yeni bir hadise oldu. Ailesi ile seyahat eden bir Kıbrıslı Türk’e bu saldırılar yapıldı. Arabayla yan yollara saptı, orada Rum esnaf polisi çağırdı.”

“IRKÇILIK SUÇLAMASI GETİRİLECEK OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, son saldırıyı yapanlar aleyhine ırkçılık suçlamasından dava getirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akıncı, “Ancak asıl memnuniyetim, Kıbrıs Türk toplumu olarak asıl memnuniyetimiz, bu suçları işleyenlerin mahkeme önüne çıktığını ve cezalandırıldığını gördüğümüz gün olacak. İşte o zaman bunları caydırıcı hale getirebileceğiz ve Kıbrıs’ta barış kültürünü ancak böyle geliştirebiliriz.”