Akıncı, İslamabad temaslarını tamamladı

Görüşmede, gözlemci üye sıfatı bulunan KKTC’nin örgütle ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde durularak görüş alışverişinde bulunuldu.
Akça, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya örgütün bir plaketini de sundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca İslamabad’daki KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti.
KKTC İslamabad Temsilcisi Mehmet Davulcu tarafından karşılanan Akıncı, temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, İslamabad temaslarını tamamlamasının ardından bugün KKTC’ye dönecek.
Akıncı’nın , dönüşü sonrası BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile görüşmesi bekleniyor.
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