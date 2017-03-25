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Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü

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Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un talebi üzerine kendisi ile bu sabah bir telefon görüşmesi yaptı.

25 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı, Boris Johnson’ı son gelişmelerle ilgili bilgilendirdi ve Rum Meclisi’nin aldığı Enosis Plebisiti’nin okullarda anılması kararı ile duran müzakere sürecinin yeniden başlaması için atılmakta olan gelişmeleri de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili hassasiyetlerini ve bundan sonraki süreçle ilgili yaklaşımlarını, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson’a aktardı.

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