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Akıncı, Kadir Kaba’nın kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kadir Kaba’nın kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı.
Akıncı, Kadir Kaba’nın kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, sanat faaliyetleriyle ilgili her türlü çabayı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kadir Kaba’nın, modern Kıbrıs Türk fotoğrafının kurucusu Fevzi Akarsu’nun hayatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabının tanıtımı ve orijinal fotoğrafların da yer aldığı sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, belediye başkanlığı döneminde başlattığı sanat faaliyetleriyle ilgili her türlü çabayı Cumhurbaşkanlığı döneminde de yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Belediye Başkanlığı döneminde “Yazın Sanat Ödülü” olduğunu anımsatan Akıncı, Lefkoşa’da kültür sanat festivalleri yapıldığını, karikatür sergilerinin açıldığını ve belediye yayınlarından her yıl bir kitap basıldığını anlattı.

“Bunu, Cumhurbaşkanlığı olarak da yapmak istiyorum. Bu konudaki ödülleri teşvik ediyorum; bir tüzük hazırlayın, bunu her yıl ilan edelim, bu konuda sanatçılar yazarlar yazsın çizsin her yıl bir alanda bir veya birkaç kitap basalım” diyen Akıncı, ilgili örgütlerin bu tüzük çalışmasını yapmasını beklediğini vurguladı.

Akıncı, bunun olması halinde görev süresince kültür ve sanata ek hizmet yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Sanatı icra etmek için mekan ihtiyacının günümüzde daha da önemli olduğunu belirten Akıncı, Yarım kalan Belediye Tiyatrosu inşaatının tamamlanmasını temenni etti.

Akıncı, ülkede, yarım kalan üç binanın; yarım kalan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu binası, 1999’da yanan Devlet Tiyatrosu binası ile çok başarılı bir şekilde performanslarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eski Vakıflar Sineması binasının Senfoni Orkestrası için ayrıldığını, iyi bir proje ile, kullanımda olmayan binanın dönüştürülebileceğini kaydetti.

Akıncı, “Bunları yaparsak, öyle inanıyorum ki, Kıbrıs Türk sanatının, kültürünün örnek mekanları olabilirler ve oralarda çok daha güzel icralar yapılabilir” dedi.

Akıncı, Kadir Kaba’nın fotoğraf sanatına çok katkıları olduğunu ve bu katkısının devam ettiğini, eski bir dostu olarak Kadir Kaba ile iftihar ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca, 15 Nisan Dünya Sanat günü nedeniyle yarın akşam Cumhurbaşkanlığında vereceği resepsiyona tüm sanatçıları davet etti.

Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba da, çok duygulandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daha belediye başkanlığı döneminde kıt imkanlara rağmen kültür-sanata verdiği değeri ve katkıyı anlattı.

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