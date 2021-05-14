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Akıncı: Kalplerimiz Tüm Acı Çeken Filistinli Mağdur İnsanların Yanındadır

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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uluslararası toplumu İsrail-Filistin arasındaki savaşı sona erdirmek için harekete geçme çağrısında bulundu.
Akıncı: Kalplerimiz Tüm Acı Çeken Filistinli Mağdur İnsanların Yanındadır

Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

“Ramazan bayramı günlerinde bile durmayan İsrail saldırganlığı karşısında kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır.

Savaşın hangi din ve kökenden olursa olsun tüm insanlara acı ve göz yaşından başka bir şey getirmeyeceği de çok açıktır.

Uluslararası toplumun bu acıları sona erdirecek çok daha hızlı ve etkili mekanizmaları harekete geçirme zorunluluğu olduğu bir kez daha net biçimde görülmektedir”

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