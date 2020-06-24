Akıncı Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral’ı kabul ederek, Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı’nın talebiyle, Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda yapılan değişiklikle komisyonun mevcut dört üyesi ile çalışmalarını sürdürebilmesi sağlanmıştı.
Kayral, ziyarette, Komisyonun yasadaki değişiklik sonrası yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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