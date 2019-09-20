Akıncı: “Kan verme bilinci yaygınlaştırılmalı”

Akıncı, “Sağlıklı insan kan vermekle hayat kurtarırken, kendi sağlığını da korumaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Heyette, derneklerin işbirliği çalışmaları kapsamında Türkiye’den gelen Thalassemia Dayanışma Derneği Başkanı Duru Malyalı, Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, Batman Thalassemia Derneği Başkanı Meledin Yıldırım, Şırnak Thalassemia Derneği Başkanı İbrahim Dizlek yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Thalassemia Derneği Başkanlığına Ahmet Varoğlu’nun arkadaşlarıyla birlikte yıllardır thalassemia mücadelesinin içinde olduğunu ve bu bilincin ülkede gelişmesi için çok büyük emek verdiğini belirtti.

Yapılan bir yasayla sorunun büyümesinin engellendiğini ama sorunların bitmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, eski Sağlık Bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt’un da bu konuda emeğinin büyük olduğunu vurguları.

“GÖNÜLLÜ KAN VERME BİLİNCİ”

Kan ihtiyacına işaret ederek, gönüllü kan verme alışkanlığı ile bilincinin eksik olduğunu, bu konuda gösterilen gayretin ise istenilen seviyede olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kan ihtiyacı doğduğu zaman, çoğu zaman, hemen askere başvuruyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda toplumda bir uyanış var, çeşitli kurumlar bu konuda katkı yapmaya başladılar, bunu gözlemliyoruz. Bir de son zamanlarda seyyar araçlar devreye girdi, onların da bazı bölgelerde faaliyetlerini izledim. Aldığım bilgiye göre, bu araçların vatandaşın ayağına gitmesi bir katkı getirdi. Ama konuyu sürekli takip etmek ve peşini bırakmamak önemli” dedi.

Kan verme bilincinin daha da yaygınlaştırılarak, tabana yayılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Kan verme konusundaki bilinci bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz lazım. İnsan için, sağlıklı bünyeler için kan vermenin çok yararlı bir şey olduğunu da anlatmamız lazım. Bir yandan ihtiyaç içinde olan thalassemia hastalarımıza ya da başka bir nedenle kan ihtiyacı olan insanlarımıza hayat verirken, bir yandan da bağış yapan insan kendi sağlığını da korumaktadır. Bu bilincin yeşermesi için daha fazla gayret göstermemiz lazım. Belki okul çağlarından başlayarak, tıpkı çevre bilincini yaymaya çalıştığımız gibi, bu konudaki hassasiyetlerin de okul çağlarından başlayarak genç nesillere aktarılmasında büyük yarar var. Birçok toplum bu sorunu aştı. Biz de aşmak için uğraşmaya devam etmeliyiz.”

VAROĞLU: “YENİ THALASSEMİALAR ÖNLENDİ AMA HALA KAN SIKINTISI YAŞANIYOR”

Thalassemia Derneği Başkanlığına Ahmet Varoğlu da, derneğin çalışmaları ve Türkiye’deki derneklerle yaptıkları ortak çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni thalassemiaların önlendiğini ama hala kan sıkıntısı yaşandığını ve gönüllü kan bağışının artırılamadığını anlattı.