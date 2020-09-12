  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Akıncı kendisi ile görüşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun telefon görüşmesi talebine RET

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs'a gelip kendisi ile görüşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Pomepeo'nun telefon görüşmesi talebine RET cevabı verdi!
Akıncı kendisi ile görüşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun telefon görüşmesi talebine RET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs ziyareti ile ilgili açıklaması:

“ABD Büyükelçisi Judith Garber, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a kısa bir ziyarette bulunacağını ve zaman darlığı nedeniyle Pompeo’nun bu ziyaretinde sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ileterek, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını, ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ABD Büyükelçisine, bunu yeni bir olumsuz gelişme olarak gördüğünü ve bu tavrı benimsemenin mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bir süre önce planlanan ve daha sonra iptal edilen Kıbrıs ziyareti programında Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun iptal edilen ziyaretinin ardından şimdi yapacağı bu ziyarette bundan vazgeçilmiş olmasının ciddi bir yanlış olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını belirten Cumhurbaşkanımız, ABD’nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini vurguladı. Bunun, sorunların çözümüne yardımcı olmak iddiasındaki Amerikan diplomasisi için de ciddi bir yanlış olduğunu, Kıbrıs’ın eşit ortağı konumundaki Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemenin çok ciddi bir yanlış ve eksiklik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, ABD’nin bu tutumunu Kıbrıs Türk halkının kabul edemeyeceğini Büyükelçiye açıklıkla iletti.

Cumhurbaşkanımızla ABD Büyükelçisi arasındaki bu telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı ile yeniden temas kurarak, zaman darlığı gerekçesi ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Kıbrıs’ta bulunduğu sürede Cumhurbaşkanımız Akıncı ile telefon görüşmesi yapabileceğini iletti.

Cumhurbaşkanımızın, Lefkoşa’ya kadar gelip Rum liderle görüşecek olan ABD’nin önemli bir yetkilisinin çok kısa bir mesafede bulunan Kıbrıs Türk tarafına daha önceki dönemde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin yaptığı gibi gelmek yerine telefon görüşmesi önermesini doğru bulmadığı ABD Büyükelçisine aktarıldı.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs’ı ziyaret eden ve Kıbrıs Türk liderliği ile doğrudan görüşmek yerine telefon görüşmesi öneren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in aynı doğrultudaki yaklaşımını da doğru bulmadığı anımsatılarak, böylesi bir telefon görüşmesinin yeterli olmayacağı iletildi.

ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun kendinden önceki Dışişleri Bakanlarından Kerry’nin yaptığı gibi, Kıbrıslı Türk liderle görüşmesinin doğru tavır olacağı bir kez daha belirtilerek, telefon görüşmesinin yeterli ve uygun bulunmadığı aktarıldı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Covid-19 Nedeniyle Asansör Yerine Merdiven Kullanımı Uyarısı12 Eylül 2020 Cumartesi 10:34
  • Sivil Savunma Teşkilatı Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıyor12 Eylül 2020 Cumartesi 10:17
  • Harup Çalerken Suçusü Yakalandı12 Eylül 2020 Cumartesi 10:11
  • Kasadan 700 TL Çaldı, Tutuklandı12 Eylül 2020 Cumartesi 10:07
  • Araçta Şüphe Çekti, Üzerinden Uyuşturucu Çıktı!12 Eylül 2020 Cumartesi 10:00
  • Ekmek Yediği Yerden Para Çaldı!12 Eylül 2020 Cumartesi 09:58
  • Alsancak'ta Uyuşturucu Operasyonu!12 Eylül 2020 Cumartesi 09:55
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Baskını'nda 5 Kişi Tutuklandı12 Eylül 2020 Cumartesi 09:44
  • Sendikal Platform ve Maliye Bakanı arasında gerginlik! Sendikalar toplantıyı terk etti!12 Eylül 2020 Cumartesi 08:51
  • KKTC Günlük Hava Durumu - (12.Eylül.2020 Cumartesi)12 Eylül 2020 Cumartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti