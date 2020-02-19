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Akıncı: Kıbrıs konusu bir 50 yıl daha gitmez, stratejik anlaşma hedefi olmalı

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Akıncı: Kıbrıs konusu bir 50 yıl daha gitmez, stratejik anlaşma hedefi olmalı
Akıncı: Kıbrıs konusu bir 50 yıl daha gitmez, stratejik anlaşma hedefi olmalı

BM Filanca ayın filanca gününe kadar yazmaz ama bunu BM her açıklamasında belirtiyor. Bizim de ucu açık bir sürece niyetimiz yok.

Gelinen noktada 5'li bir Konferans toplanacak.

Orada niyetler ortaya çıkacak.

Bana Berlin'e bile gitme diyenler seçilirse ne yapacaklarını bilmiyorum:

TEK egemenliğin altına ise imzayı atan Eroğlu'ydu.

5'li bir toplantı çok büyük bir ihtimalle ben bu görevde olacaksam muhtemelen bir kaç ay içerisinde iyi bir hazırlıkla olacak.

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