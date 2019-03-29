Akıncı “Kıbrıs konusunda herşey bitti demek için erkendir”

Akıncı, “Kıbrıs’ta başarısızlığı bir daha ilan etmek ,bu sorun çözülemez noktaya vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir durum değil. O nedenle ben henüz o noktaya gelmiş kanatinde değilim”dedi.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 1 Nisan pazartesi günü telefon görüşmesi yapacağını söyledi…Akıncı Lute’un yakın bir zamanda bölgeye gelme ihtimali olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam “Kanal T” ekranlarında Kıbrıs TV ve Kanal SİM ile ortak yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kıbrıs konusunda “herşey bitti”demek için erken olduğunun altını çizen Akıncı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin Antalya’da başaltıldığını hatırlattı ve görüşmelere 12 Nisan’da Atina’da devam edileceğini söyledi.

“Bunun daha sonrasında gayri resmi daha farklı gelişmeler olur mu Lute ne gibi roller üstlenir henüz bilmiyoruz”diyen Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yakında bölgeye yeniden gelme ihtimali olduğunu söyledi.

Akıncı, Lute ile 1 Nisan pazartesi günü telefon görüşmesi yapacağını da kaydetti.

Akıncı, “Rum basını genellikle herşeyi herkesten iyi bildiğini ve herkesten önce açıkladığını düşünür.Burada da henüz sonuçlanmamış bir süreç varken bunun öldüğünü bittiğini açıklama heyecanı yaşadı.Şu anda durum o değil, acak tablo çok parlaktır demek de istemiyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lutebu konuda henüz çalışmalarını tamamlamış değil”dedi.

Kıbrıs konusunda yeni bir süreç başlayacaksa sıfırdan başlanamayacağına işaret eden Akıncı, “var olan mutabakatlarda hemfikir olarak başlamamız lazım.Burada ciddi bir ayrılık noktası var. Biz 30 Haziran Guterres çerçevesini benimsiyoruz.”dedi.

Üniter bir devleti Kıbrıslı Türklerin kabul etmediğini, iki ayrı bağımsız devleti ise Rumlar henüz içinde sindiremediğini ifade eden Cumhubaşkanı Akıncı, “bazı arkadaşlar gidelim masaya koyalım diyorlar.Ama koyarsanız BM parametrelerinin dışına çıkarsınız.Rum tarafındaki bazı çevreleri rahatlatırsınız ama iki devleti elde edemezsiniz”dedi.