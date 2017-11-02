Akıncı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı ziyaret ederek, ülke kalkınmasında kültür ve sanatın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı tiyatrolara gelişinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan ve ekibi tarafından karşılandı.

Doğan, Akıncı’nın ziyaretinden büyük onur duyduklarını belirterek, vereceği mesajın da devlet tiyatroları için çok önemli olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları’nın 27 Şubat 1999 yılında yandığını ve yerine yenisinin yapılamadığını hatırlatan Doğan, projenin tamamlanmak üzere olduğunu, gelecek yılın bütçesine yeni tiyatro binası için 9 milyon civarında bir rakam koyduklarını anlatarak Akıncı’dan destek istedi.

Doğan, Devlet Tiyatrosu’nun bu dönem sahnelenen “Dağ denize kavuştu” isimli çocuk oyunuyla ilgili bilgi vererek, oyunun sevgi ve barış mesajını tüm ilkokullarda ücretsiz sahne alarak yaymayı amaçladıklarını belirtti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatroları ziyaretinin ardından çocuklarla birlikte “Dağ Denize Kavuştu” oyununu izleyeceğini dile getirdi.

“Yangının üzerinden 18 yıl geçti, hala yanan binayı yenileyip kullanıma açamamak hepimizin ayıbıdır” diyen Akıncı, devlet tiyatrolarının yenilenmemesinin yanında belediye tiyatrosu binasının da yarım kaldığını, fuar alanında Başkent Tiyatro Projesi kapsamında da amfi temeli atıp tamamlamadıklarını anlatarak tüm bunların kültür ve sanatın gündeme alınmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde ve sonraki Cumhurbaşkanlığı görevinde kültür sanat için yaptıklarını anlatan Akıncı, siyasal yaşamı içerisinde kültür sanatın her zaman önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Akıncı, bugün Devlet tiyatrolarına yaptığı ziyaretin bir uyarı olmasını ve siyasi partilerin yaklaşan seçim nedeniyle programlarına kültür ve sanatı da dahil etmesini diledi.

Kültür ve sanata değer vermeyen toplumların gelişemeyeceğini herkesin görüp anlaması gerektiğini ifade eden Akıncı, “Kalkınma gelişme sadece rakamların alt alta gelmesinden ibaret değildir” dedi.

Akıncı, kalkınmanın her yönden bir bütün olduğunu, bu bakış açısına sahip siyasetin mecliste vücut bulmasını, bu konuda duyarlı vekillerin mecliste yerini almasını temenni etti.

Akıncı, kültür ve sanatın partiler üstü tüm partilerin önem ve destek vermesi gereken bir konu olduğunu ve bağımsız bir cumhurbaşkanı olarak önümüzdeki fırsatı hatırlatmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı, Devlet Tiyatroları ekibiyle birlikte tiyatro binasını ve arazisini gezdi.