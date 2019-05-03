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Akıncı “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitabın tanıtım etkinliğine ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; Mustafa Evirgen, Yıltan Taşçı, Mustafa Müezzinoğlu ve Ceyhan Özyıldız’ın Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle hazırladığı “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitabın tanıtım etkinliğine ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.
Akıncı “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitabın tanıtım etkinliğine ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte sanatçılara hitaben “Siz üretin biz katkıda bulunalım” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, böyle bir etkinliğe katılmanın mutluluk vesilesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, her zaman söylediğini tekrar etmek istediğini ifade ederek, “Kalkınma, gelişmişlik deyince rakamlardan bahsedilir. Ekonomik veriler her zaman önemli ama hep ihmal edilen bir yön vardır, o da kültür sanat boyutudur. Kültür ve sanat yönüyle gelişmemiş olan toplumlar gerçek anlamda kalkınmış, gerçek anlamda gelişmiş sayılmazlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak, kültür sanat faaliyetlerine her zaman katkı yapma gayretinde olduklarını, katkıların bundan sonra da artarak devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz üretin biz katkıda bulunalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışmayı yapan Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu ve Ceyhan Özyıldız’ı kutladı.

Mustafa Evirgen, Yıltan Taşçı, Mustafa Müezzinoğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan Prime Four grubunun, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yürüttüğü projede, Gurbetlerin yaşantısı, Lefkoşa, Mağusa, Limasol, İskele, Akova, Güzelyurt bölgeleri ziyaret edilerek fotoğraflandı ve bu fotoğraflardan derlenen 183 fotoğraflık kitap hazırlandı. Kitapta yer alan fotoğraflardan 83’ü sergilendi.

Sergi, 6 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

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