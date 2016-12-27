Akıncı: Kıbrıs'ta 2017'de referandum gündeme gelebilir

Mustafa Akıncı, 9-12 Ocak tarihleri arasında İsviçre'de yapılacak Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek konuların sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde, 2017'nin yaz aylarında referandumun gündeme gelebileceğini s

Görüşmelerin perde arkasına dair Rum medyasında yer alan haberlere göre ise, taraflar, en zor konulardan biri olarak görülen "toprak konusunda bile" anlaşmış durumda.

Ancak Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesi, Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Ankara, "Ada'daki Türk askeri varlığı konusunu" anlaşma koşulu olarak görüyor.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsviçre'deki görüşmelerde Çipras ile barış şartlarını konuşmak için bir araya gelmek istediğini de yazdı.

Cenevre'deki görüşmeler öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin (KTGB) düzenlediği "Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması" etkinliğinde Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cenevre'deki zirvede müzakere sürecinin en zorlu başlıklarından toprak, yönetim ve mülkiyete dayalı konuların sonuca bağlanması durumunda tarafların haritalarını ortaya koyacacağını vurgulayan Akıncı, ardından garanti ve güvenlik konularına odaklanılacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesinin zirveye katılması yönünde bir karar olmadığını söyleyen Akıncı, Cenevre'de masada Kıbrıs Türk ve Rum tarafının olacağını, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin daha sonra toplantılara dahil olacağı bilgisini verdi.

"Yeni duruma imza atacak olan 'Birleşik Federal Kıbrıs' olacak"

Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir çözümde yeni duruma imza atacak olanın bugünkü "Kıbrıs Cumhuriyeti" değil, yeni oluşacak "Birleşik Federal Kıbrıs" olacağını belirterek, Cenevre öncesi müzakereciler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini, 4 Ocak'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

Akıncı'nın seçimleri kazanmasının ardından Kıbrıs'ta müzakereler 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

BM arabuluculuğunda İsviçre'nin Mont Pelerin kentinde geçen ay yürütülen müzakereler 'garantörlük' konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kesintiye uğramış ancak taraflar bir haftalık aranın ardından görüşmelere devam etme kararı almıştı.

12 Ocak'ta uluslararası konferans

Alınan yeni kararla, liderler İsviçre'nin Cenevre kentinde 9 Ocak'ta bir araya gelecek. 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunacaklar ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferans toplanacak.

Taraflara verilecek toprağın oranı, garantörlük ve mülkiyet meseleleri uzlaşma sağlaması en zor konular arasında gösteriliyor.

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren ve "Annan Planı" olarak bilinen bir önceki barış planı, 2004 yılında Güney Kıbrıs'ta referandumla reddedilmişti.