Akıncı, KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere gittiği Londra’da, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı konuşmasında Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasının nedenlerini anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’in Büyükelçilik İkametgahı’nda onuruna verdiği yemeğe de katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu akşam İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleri ile ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı temaslarının ardından hafta sonu KKTC’ye dönecek.