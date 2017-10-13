 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.458
  • Altın 151,846
  • Dolar 3,6347
  • Euro 4,3042
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Akıncı: “KKTC Merkez Bankası Başkanlığı bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerek”

» »
Akıncı: “KKTC Merkez Bankası Başkanlığı bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerek”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaklaşık 6 aydır boş olan KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi kurumlarımızda, kendi insanımızın sorumluluklar üstlenmesi son derece önemli. Kendi kurumlarımıza, KKTC vatandaşlarının getirilmesi, sahiplenmesi, bu makamlarda söz sahibi olması gerektiği en doğrusu. Devletimizin daha ileriye gidebilmesinin önemli göstergelerinden biri de budur” dedi.

Bugün bir kabulü sırasında, konu hakkında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Merkez Bankası’nın bir önceki başkanının çok kısa süre görev yaparak, yeni görevi nedeniyle Türkiye’ye döndüğünü anımsattı ve bu kadar önemli bir makamın bu kadar uzun süre boş kalmasının doğru olmadığını vurguladı.   

“KENDİ İNSANIMIZIN SORUMLULUKLAR ÜSTLENMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

“Kendi kurumlarımızda, kendi insanımızın sorumluluklar üstlenmesi son derece önemli” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: 
“Yetişmiş insanınızın olmadığı alanlarda doğaldır ki farklı kaynaklardan elemanlar alınsın. Ancak, bu konuda yetişmiş, yetenekli, bilgili insanınızın olduğunu saptadığınız alanlarda onlara bu görevi mutlaka tevdi etmek lazım.”

“KKTC VATANDAŞLARININ GELEMEYECEĞİ BİR MAKAM OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEM”

Bugün KKTC vatandaşlarının gelemeyeceği bir makam olduğunu düşünemediğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti: 
“Merkez Bankası Başkanlığı da bunlardan bir tanesidir. O alanda yetişmiş Kıbrıslı Türkler vardır. Bir an önce bu makamın KKTC yurttaşına tevdi edilmesinin son derece yararlı olacağına inanıyorum.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi kuruldu: “Bireysel yerine toplumsal mutluluğun peşindeyiz”13 Ekim 2017 Cuma 13:40
  • HAK-SEN: “Mesai saatleri, gerekçesiz, keyfi ve hiçbir alt yapı hazırlanmadan değiştirildi”13 Ekim 2017 Cuma 13:40
  • ‘Yaz saatine’ karşı yargıya gidiliyor13 Ekim 2017 Cuma 13:36
  • Bakan Berova, Harid Fedai için taziye mesajı yayımladı13 Ekim 2017 Cuma 13:33
  • Sürat teknesiyle kaçıp, yasal yollarla geri döndüler!13 Ekim 2017 Cuma 13:29
  • 15 yaşındaki Yanbayava bulundu13 Ekim 2017 Cuma 13:24
  • "Merkez Bankası Başkanlığı'nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerek"13 Ekim 2017 Cuma 12:50
  • Akıncı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni kabul etti: “Derneğin varlığı, aslında barışın ne kadar gerekli olduğunu çağrıştırıyor”13 Ekim 2017 Cuma 12:44
  • Akıncı: “KKTC Merkez Bankası Başkanlığı bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerek”13 Ekim 2017 Cuma 12:40
  • DP'de aday krizi! 2 Milletvekili aday değil!13 Ekim 2017 Cuma 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti