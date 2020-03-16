Akıncı Koronavirüs mücadelesi için danışma kurulu oluşturdu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs ile mücadeleye katkı koymak üzere bilimsel destek sağlayarak görüş ve öneriler geliştirmek amacı ile danışma kurulu oluşturdu.

Danışma kurulunda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Eski Bakanları Eşref Vaiz, Mustafa Arabacıoğlu, Gülsen Bozkurt, Filiz Besim ve eski Başhekimler Bülent Dizdarlı ve Ersan Berksel yer aldı.

Sağlık sisteminin yönetim kadrolarında görev yapmış olan hekim ve yöneticilerin, uzmanlıkları ile birlikte ülkedeki sağlık sistemine