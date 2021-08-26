Akıncı, koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki gösterdi: "Yazıklar olsun"

İşte açıklama;

Günlük vaka sayıları oldukça yüksek düzeyde seyrederken, Pcr ve antijen testleri bundan böyle paralı olacak demek, salgının daha da yayılmasını teşvik etmek demektir. Bunun da mı farkında değilsiniz ?Gerçekten bu mantığı anlamak mümkün değil; çünkü ortada mantıkla izah edilebilir bir karar yok. Toplumun sağlığını daha da tehlikeye atarak tasarruf mu sağlayacaksınız ? Yazıklar olsun bu kararı alabilenlere…