  • BIST 1.448,520
  • Altın 482,10
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Akıncı, koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki gösterdi: "Yazıklar olsun"

» »
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki göstererek, "Yazıklar olsun bu kararı alabilenlere…” dedi.
Akıncı, koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki gösterdi: "Yazıklar olsun"

İşte açıklama;

Günlük vaka sayıları oldukça yüksek düzeyde seyrederken, Pcr ve antijen testleri bundan böyle paralı olacak demek, salgının daha da yayılmasını teşvik etmek demektir. Bunun da mı farkında değilsiniz ?Gerçekten bu mantığı anlamak mümkün değil; çünkü ortada mantıkla izah edilebilir bir karar yok. Toplumun sağlığını daha da tehlikeye atarak tasarruf mu sağlayacaksınız ? Yazıklar olsun bu kararı alabilenlere…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olgun Amcaoğlu: "Güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim modeli uygulanacak"26 Ağustos 2021 Perşembe 18:24
  • KKTC'de tüp gaz krizi! Arıklı açıklama yaptı... Uzlaşı yok!26 Ağustos 2021 Perşembe 18:12
  • KTSO: Alınan Karar Acilen Yeniden Gözden Geçirilmelidir26 Ağustos 2021 Perşembe 17:09
  • Sennaroğlu,TÜMBİFED Heyetini Kabul Etti26 Ağustos 2021 Perşembe 15:44
  • Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i kabul etti26 Ağustos 2021 Perşembe 15:42
  • HP: Hayvan Refahı Yasası Tüzükleri İçin Harekete Geçilmeli26 Ağustos 2021 Perşembe 15:41
  • “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde Görüşüldü26 Ağustos 2021 Perşembe 15:17
  • PGM, ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Amirliği’ Birimini Oluşturdu26 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
  • Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!26 Ağustos 2021 Perşembe 15:09
  • HP Milletvekili Baybars, PCR ve Antijen Testlerinin Ücretli Hale Getirilmesine Tepki Gösterdi26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti