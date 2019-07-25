  • BIST 103.419
  • Altın 261,923
  • Dolar 5,7075
  • Euro 6,3510
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Akıncı, Lacroıx’i kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pier Lacroix'i kabul etti.
Akıncı, Lacroıx’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da başlayan görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile her iki taraftan diğer yetkililer de hazır bulundu.

Lacroix, dün de Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.  

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi Ocak 2019'da altı aylığına uzatılmıştı.  BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresi ve Kıbrıs’la ilgili raporunu ay sonuna kadar görüşmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayınbirader Telefon Dairesi'nde çalışmaya devam ediyor25 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
  • Açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacak25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
  • Erhürman'dan TC-KKTC protokolüne TİS eleştirisi25 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
  • KTÖS: Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı Türkiye'ye peşkeş çekmiştir”25 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
  • Amcaoğlu: Hedefimiz 2020’de bütçe açığı vermemek25 Temmuz 2019 Perşembe 10:40
  • Erhürman: Böyle bir yasa değişikliği toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek25 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  • Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım25 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  • “Telefona değil yola bak”25 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 25 Temmuz 2019 Perşembe25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
  • Eylül’de New York’ta 3’lü zirve24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti