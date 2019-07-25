Akıncı, Lacroıx’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da başlayan görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile her iki taraftan diğer yetkililer de hazır bulundu.

Lacroix, dün de Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi Ocak 2019'da altı aylığına uzatılmıştı. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresi ve Kıbrıs’la ilgili raporunu ay sonuna kadar görüşmesi bekleniyor.