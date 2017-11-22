Akıncı, Londra’da KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere gittiği Londra’da, KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretinde, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı bugün öğleden sonra da, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın akşam İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleri ile ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı temaslarının ardından hafta sonu KKTC’ye dönecek.