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Akıncı - Lute görüşmesi 1 buçuk saat sürdü, açıklama yok!

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Cumhurbaşkanı Akıncı ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Lute ile görüşmesi 1 buçuk saat sürdü; görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Akıncı - Lute görüşmesi 1 buçuk saat sürdü, açıklama yok!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla dün adaya gelen Lute'u saat 11.00'de kabul etti.

Bir buçuk saat süren görüşmede Özel Temsilci Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile İkinci Sekreter Hasan Varoğlu da yer aldı.

ANASTASİADİS – LUTE GÖRÜŞMESİ 18.30’DA

Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da başlayacak.

Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde Eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Lute, adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

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