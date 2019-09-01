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Akıncı Lute ile görüştü, yarın da görüşecekler

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Akıncı Lute ile görüştü, yarın da görüşecekler
Akıncı Lute ile görüştü, yarın da görüşecekler

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yarın öğleden sonra yeniden görüşecek.

Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı görüşme tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Akıncı-Lute görüşmesi, 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumu ayrıntıları ile izah ettiğini söyledi.

Burcu, “Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir” diyerek, bu bağlamda Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yarın da görüşme arzusunu ilettiğini aktardı.

Burcu, görüşmenin, yarın öğleden sonra gerçekleşeceğini açıkladı.

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