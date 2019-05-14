Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Lute'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

Burcu’nun açıklaması şöyle:

“BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in görevlendirmesi ile Kıbrıs sorunu ile ilgili çabalarına devam etmekte olan geçici danışman Sayın Jane Holl Lute taraflar ile temaslarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, bugün akşam üzeri Sayın Lute’un talebi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı kendisiyle yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmede bilinen net tutumunu bir kez daha ifade ederek kendisiyle bir durum değerlendirmesi yapmış ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecek gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur”